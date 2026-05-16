Frensis Nganu danas važi za jednog od najopasnijih boraca na planeti. Sa 194 centimetra visine i oko 115 kilograma, Kamerunac poseduje jedan od najrazornijih udaraca ikada izmerenih, a njegova snaga godinama izaziva strahopoštovanje u svetu borilačkih sportova.

Ipak, put do slave bio je daleko od glamuroznog, zapravo, ličio je na borbu za goli život.

Teško detinjstvo i rad u rudnicima

Nganu je rođen 1986. godine u malom selu Batije u Kamerunu, gde je odrastao u ekstremnom siromaštvu i porodičnom nasilju. Njegov otac bio je poznat kao lokalni nasilnik i ulični borac, zbog čega je porodica imala lošu reputaciju, a Frensis je još kao dete trpeo uvrede i maltretiranje.

- Govorili su mi da ću postati isti kao moj otac, mrzeo sam taj osećaj i obećao sebi da nikada neću krenuti njegovim putem - pričao je Nganu.

Zbog teške nemaštine već sa deset godina počeo je da radi u rudnicima peska i soli kako bi pomogao porodici. Dane je provodio lopatajući pesak pod jakim afričkim suncem, dok je sanjao da jednog dana postane bokser, inspirisan legendarnim Majkom Tajsonom.

Iako su ga lokalne bande često vrbovale zbog njegove snage i impresivne građe, Nganu je odbijao takav život. Verovao je da negde postoji drugačija sudbina za njega.

Bekstvo kroz Saharu i borba za novi život

Sa 26 godina doneo je odluku koja mu je promenila život, krenuo je ilegalnim putem ka Evropi. Putovanje kroz Saharu trajalo je čak 14 meseci i bilo je ispunjeno glađu, žeđu i svakodnevnom borbom za opstanak. Sa grupom migranata prelazio je pustinju u pretrpanim kamionima, pio vodu iz zagađenih bunara i spavao pod otvorenim nebom.

Kada je stigao do Maroka, usledio je novi pakao. Pokušavao je da pređe granicu sa španskom enklavom Meliljom, skrivajući se po šumama i preživljavajući od hrane pronađene u kontejnerima. Više puta je pokušavao da preskoči ogradu sa bodljikavom žicom, ali je završavao prebijen i vraćen nazad.

Na kraju je uspeo da preko mora stigne do Španije u gumenom čamcu, nakon čega je završio u imigracionom pritvoru. Posle dva meseca pušten je na slobodu i sa kartom za Pariz krenuo ka novom životu.

Od beskućnika do UFC šampiona

Međutim, ni u Francuskoj ga nije čekao lak početak. Spavao je na ulicama, u podrumima i parking garažama, bez novca i poznanstava. Sudbina mu se promenila kada je ušao u salu MMA Factory i treneru Fernandu Lopezu rekao da želi da postane šampion.

Lopez je odmah prepoznao njegov potencijal. Dao mu je priliku da trenira, obezbedio mu hranu i mesto za spavanje, ali ga je i nagovorio da se oproba u MMA-u umesto u boksu.

Već posle samo nekoliko meseci Nganu je počeo da niže brutalne nokaut pobede, a krajem 2015. godine potpisao je ugovor sa UFC-om. Svet borilačkih sportova ubrzo je upoznao čoveka koji je do juče spavao na ulici, a danas ruši protivnike neverovatnom snagom.

Kruna njegove karijere stigla je 2021. godine kada je nokautirao Stipu Miočića i postao UFC šampion sveta u teškoj kategoriji.

I pored ogromne slave i miliona koje danas zarađuje, Frensis Nganu nije zaboravio odakle je krenuo. U rodnom Kamerunu osnovao je fondaciju i izgradio sportske sale za decu kako bi im pružio priliku za bolji život.

Njegova priča danas je mnogo više od sportske bajke, ona je simbol borbe, istrajnosti i vere da je moguće ustati čak i kada život deluje potpuno beznadežno.

