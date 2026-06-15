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Neposredno pred početak velikog UFC događaja "Freedom" u Vašingtonu, koji je organizovan u kompleksu Bele kuće, došlo je do ozbiljnog incidenta koji je potpuno zasenio uvod u borilački spektakl.

U centru pažnje našao se bivši UFC šampion srednje kategorije Šon Strikland, koji je već ranije bio u žiži zbog javnih sukoba i oštrih poruka na društvenim mrežama, uključujući i tenzije sa političkim vrhom SAD i predsednikom Donaldom Trampom.

1/4 Vidi galeriju UFC šampion napravio haos ispred Bele kuće, reagovali specijalci. Foto: Kevin Dietsch - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Kevin Dietsch / AFP / Profimedia

Iako mu je, prema navodima organizatora, bio zabranjen pristup događaju, Strikland se ipak pojavio u Vašingtonu i uspeo da uđe u zonu gde su bili navijači i prateći program.

Tamo je usledio potpuni haos - upao je u prostor predviđen za program i provocirao publiku, uz uvrede i gestikulacije, što je izazvalo burne reakcije i zvižduke sa tribina.

Situacija je ubrzo eskalirala, pa su u obezbeđenje i redarsku službu uključeni i pripadnici specijalnih jedinica, koji su opkolili prostor i izveli Striklanda iz kompleksa uz pojačane mere bezbednosti.

Na pojedinim snimcima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, vidi se kako je bivši šampion izveden iz zone bezbednosti, što je dodatno podiglo prašinu oko incidenta.