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Popravka automobila retko dolazi u „dobrom trenutku“. Najčešće se kvar desi onda kada ga najmanje očekujete, a vozač, u želji da što pre reši problem, lako može da pristane na cenu koju mu servis ponudi bez mnogo razmišljanja.

Upravo tu nastaje prostor za zloupotrebu. Nije svaki skup servis nepošten, niti je svaka visoka cena automatski prevara, ali postoje jasni signali koji mogu da pokažu da nešto nije u redu.

Iskusni mehaničari savetuju da vozači nikada ne ostavljaju automobil na popravci bez osnovnog objašnjenja šta je problem, koliko bi zahvat mogao da košta i koji delovi se ugrađuju. Ako servis izbegava konkretne odgovore, to je već prvi razlog za oprez.

Automehaničar popravlja automobil Foto: Irina Kononova / Alamy / Profimedia

Prvi znak: jednostavan kvar, a cena previsoka

Jedna od najčešćih situacija u kojoj vozači posumnjaju da ih servis „dere“ jeste kada za relativno jednostavan posao dobiju neočekivano visok račun.

Na primer, zamena kočnica, pločica ili diskova može da varira u zavisnosti od modela automobila, kvaliteta delova i obima posla. Međutim, ako vam za osnovni zahvat odmah traže iznos koji deluje nelogično visok, ne treba ćutati.

Najbolje je da pitate šta je tačno uračunato u cenu. Pošten servis neće imati problem da vam razdvoji trošak delova, ruku majstora i eventualnih dodatnih radova. Ako dobijete samo nejasno objašnjenje tipa „toliko košta“, bolje je potražiti drugo mišljenje.

Drugi znak: platili ste dijagnostiku, ali problem nije rešen

Dijagnostika se u servisima najčešće naplaćuje i to samo po sebi nije sporno. Problem nastaje kada vozač plati proveru, a zatim mu mehaničar saopšti da ne može da reši kvar zbog kog je došao dok se prethodno ne uradi nešto drugo - i to, naravno, dodatno naplati.

Foto: Shutterstock

Ovakva situacija ne mora uvek da znači prevaru, jer se kod automobila ponekad jedan kvar zaista „krije“ iza drugog. Ipak, servis mora jasno da objasni zašto je dodatna popravka neophodna i kakve veze ima sa problemom zbog kog ste došli.

Ako objašnjenje zvuči zbrzano, nejasno ili kao pritisak da odmah pristanete na novi trošak, najbolje je da ne donosite odluku na licu mesta.

Treći znak: ne znate koje delove plaćate

Velika razlika u ceni popravke često dolazi od delova. Originalni delovi mogu biti skuplji, dok kvalitetni zamenski delovi u mnogim slučajevima mogu da budu povoljnija opcija.

Zato je važno da vozač zna šta servis ugrađuje u automobil. Da li su delovi originalni, zamenski, polovni ili reparirani? Da li imaju garanciju? Da li postoji jeftinija alternativa?

Mehaničar Skoti Kilmer deli korisne savete u vezi sa automobilima Foto: Printscreen/Youtube

Servis koji posluje korektno trebalo bi da vam ponudi objašnjenje, a ne da vam samo ispostavi račun. Nije problem ako se preporuči skuplji deo, ali jeste problem ako vam se ne kaže zašto je baš taj deo potreban i da li postoji drugi izbor.

Četvrti znak: nema okvirne cene pre početka rada

Jedna od najvećih grešaka koju vozači prave jeste da ostave automobil u servisu bez ikakvog dogovora o ceni.

Naravno, mehaničar ne može uvek unapred da zna tačan iznos do poslednjeg dinara, naročito ako kvar zahteva detaljniju proveru. Ali ozbiljan servis mora da zna da vam kaže bar okvirno koliko bi popravka mogla da košta i u kom slučaju bi cena mogla da poraste.

Posebno je važno da servis ne radi skuplje zahvate bez vašeg odobrenja. Ako vam tek na kraju kažu da je urađeno još nekoliko stvari koje niste tražili, a račun je mnogo veći od očekivanog, to je ozbiljan znak za oprez.

Peti znak: posle jedne popravke odmah se pojavi novi kvar

Foto: Printscreen/Youtube/CCPTV53

Svaki automobil može da ima više problema odjednom, naročito ako je stariji ili dugo nije održavan. Međutim, ako se posle svakog odlaska u isti servis pojavi novi kvar, vozač s pravom treba da se zapita šta se dešava.

Najgori scenario je da popravka nije urađena kako treba, da je neki deo oštećen tokom rada ili da vam se konstantno nameću novi troškovi. Takve stvari je teško dokazati, ali se obrazac brzo primeti.

Zato nije loše voditi evidenciju popravki, čuvati račune i tražiti pisano objašnjenje šta je urađeno. Ako se isti problem ponavlja ili automobil posle servisa radi lošije nego ranije, obavezno potražite drugo mišljenje.

Kako da se zaštitite od nepoštenog servisa

Najbolja zaštita je informisanost. Pre nego što pristanete na popravku, pitajte šta je tačno pokvareno, koliko koštaju delovi, koliko košta rad i da li postoji alternativa.

Dobro je proveriti recenzije servisa, pitati poznanike za preporuku i izbegavati mesta koja insistiraju da odmah donesete odluku. Pošten majstor neće se uvrediti ako postavljate pitanja. Naprotiv, dobar servis zna da objasni kvar jednostavnim jezikom i da vozaču ulije poverenje.

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