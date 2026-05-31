Darko Stošić još jednom je pokazao zbog čega važi za jednog od najopasnijih boraca u regionu. Na spektakularnom FNC 31 događaju srpski teškaš je posle prave ratničke predstave savladao Grega Hardija, bivšu NFL zvezdu i nekadašnjeg UFC borca, iako je Amerikanac teži od njega oko 30 kilograma.

Međutim, ono što se dogodilo posle borbe izazvalo je veliku pažnju ljubitelja MMA sporta.

Na konferenciji za medije jedna hrvatska novinarka postavila je pitanje koje su mnogi doživeli kao pokušaj da izvuče kontroverzan odgovor od srpskog borca. Tema je bio legendarni Mirko Filipović Kro Kap.

Posle spektakularne pobede nad Hardijem, Stošić je poručio da je spreman za svakog protivnika u FNC teškoj kategoriji. Ipak, kada je pomenut Kro Kap, reakcija "Srpskog čekića" bila je potpuno drugačija.

FNC 31 u Beogradu

Umesto najave spektakla i velikih reči, Stošić je pokazao ogromno poštovanje prema čoveku koji je obeležio istoriju borilačkih sportova na ovim prostorima.

"Mislim da je Kro Kap legenda i uzor svima, tako da iz poštovanja prema njemu, nezahvalno je reći da bih radio sa nekim kao što je on, koji je ipak veličina u ovom sportu. Iz nekog poštovanja, stvarno ne", poručio je Stošić.

Njegov odgovor brzo je počeo da se deli na društvenim mrežama, a brojni navijači pohvalili su srpskog borca zbog načina na koji je odgovorio na pitanje koje je moglo da odvede razgovor u potpuno drugom smeru.

Tako je Darko Stošić, samo nekoliko minuta nakon što je nokautirao jednog od najopasnijih protivnika u karijeri, pokazao da se veličina ne meri samo udarcima u kavezu, već i poštovanjem prema legendama sporta.