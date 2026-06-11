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Automatski menjači poslednjih godina postali su standard u velikom broju novih automobila, a vozači ih često biraju zbog jednostavnije i udobnije vožnje. Ipak, upravo zbog osećaja da vozilo samo radi sve, mnogi zanemaruju pojedine procedure koje mogu doprineti bezbednijem parkiranju i manjem opterećenju mehaničkih komponenti.

Jedna od najčešćih navika jeste da se nakon zaustavljanja vozila menjač odmah prebaci u položaj "P" (Park), a zatim ugasi motor. Iako će u većini situacija automobil ostati bezbedno parkiran, stručnjaci upozoravaju da to nije uvek najbolje rešenje, naročito kada je vozilo zaustavljeno na uzbrdici ili nizbrdici.

Čemu zapravo služi položaj "P"?

Kada se automatski menjač prebaci u položaj "P", aktivira se mehanički sistem zaključavanja unutar menjača. Poseban klin ulazi u zupčanik i sprečava njegovo okretanje, čime se onemogućava pomeranje vozila.

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Iako je ovaj sistem projektovan da zadrži automobil u mestu, on nije zamišljen kao jedina zaštita od pomeranja vozila. Ukoliko se automobil nalazi na nagibu, celokupna težina vozila može da optereti mehanizam zaključavanja, što se često može primetiti kada se menjač nakon parkiranja teže izvuče iz položaja "P".

Upravo zbog toga proizvođači vozila preporučuju korišćenje parkirne kočnice zajedno sa položajem "P", jer se na taj način opterećenje raspoređuje na sistem koji je namenjen da drži vozilo u mestu tokom parkiranja.

Pravilan redosled parkiranja na nagibu

Kada se vozilo zaustavi na uzbrdici ili nizbrdici, preporučuje se da vozač najpre drži nogu na papučici kočnice. Nakon toga menjač se može prebaciti u položaj "N" (Neutral), a zatim aktivirati parkirna kočnica.

Kod vozila sa elektronskom parkirnom kočnicom obično se može čuti karakterističan zvuk zatezanja sistema. Kada se kočnica aktivira, vozač može lagano otpustiti nožnu kočnicu kako bi težina vozila prešla na parkirnu kočnicu, a ne na mehanizam unutar menjača.

Tek nakon toga preporučuje se prebacivanje menjača u položaj "P" i gašenje motora. Na taj način smanjuje se opterećenje na sistem zaključavanja menjača i produžava njegov radni vek.

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Zašto je ručna kočnica važna čak i na ravnom?

Mnogi vozači koriste parkirnu kočnicu samo kada se vozilo nalazi na većem nagibu, ali stručnjaci savetuju da ona postane deo rutine prilikom svakog parkiranja. Takva navika ne zahteva dodatni napor, a pruža dodatni nivo sigurnosti.

Parkirna kočnica predstavlja rezervni sistem zadržavanja vozila i može sprečiti neželjeno pomeranje automobila u slučaju da dođe do mehaničkog kvara ili spoljnog uticaja. Zbog toga se njena upotreba preporučuje bez obzira na konfiguraciju parking mesta.

Dodatna pogodnost je što veliki broj savremenih automobila danas poseduje elektronsku parkirnu kočnicu koja se aktivira automatski nakon gašenja vozila ili otvaranja vrata vozača. Upravo zato mnogi vozači nisu ni svesni da njihov automobil već koristi dodatnu zaštitu prilikom svakog parkiranja.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

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