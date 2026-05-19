Duško Todorović, još jedan Srbin koji će raditi borbu na UFC spektaklu u Beogradu 1. avgusta, dobio je svog protivnika.

Duško Todorović boriće se protiv Roberta Valentina, koji u UFC ima skor od jedne pobede i tri poraza.

Duško Todorović na merenju, pred zvaničnu borbu u UFC Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Duško prošao sito i rešeto

Ova borba u Beogradu trebalo bi da bude pravi "super-meč" između srpskog UFC borca Duška Todorovića i trenutno jedne od najvećih zvezda evropskog MMA-a, Roberta Valentina, koji ima vrlo specifičan nadimak - Robzila.

Duško Todorović (32) se ovim mečom vraća pred beogradsku publiku posle nekoliko godina. Kao borac prošao je kroz sito i rešeto u UFC što je samo ojačalo njegov moral i karakter. Poznat je po svom atraktivnom, beskompromisnom stilu i sjajnom greplingu. Kako u njegovom opisu analitičari vole da kažu - Duško je fajter koji uvek ide na završnicu.

Grom Todorović izuzetno je kreativan na podu, sa odličnom brazilskom džiu-džicom u kojoj ima crni pojas, ali i razornim "ground and pound" udarcima. Njegova "stojka" je uvek otvorena i atraktivna za publiku, što ga čini jednim od najuzbudljivijih boraca za gledanje. Duško u Beogradu ima ogromnu bazu navijača, što znači da bi energija sa tribina trebalo da bude njegov "šesti igrač" u ovom meču.

Švajcarac bio u rijalitiju

Poslednju borbu u UFC imao je u septembru 2025. kada je pobedio Hozea Medinu prekidom. U tom meču bio je pod ogromnim pritiskom, jer bi bez trijumfa gotovo izvesno ostao bez mesta u UFC. Bio je u seriji od tri poraza, od Zakarija Risa, Mansura-Abdula Malika i Kristijana Liroja Dankana. Uz to, imao je velikih problema sa povredama.

Robert Valentin, dolazi iz Švajcarske, ima 31 godinu, što znači da se radi o iskusnom borcu, jer se bori od 2016. Visok je 187 cm i težak 84 kg. Privukao je ogromnu pažnju svetske javnosti, posebno nakon učešća u UFC rijalitiju "The Ultimate Fighter (TUF 32)" gde je bio deo tima Aleksa Pereire. Tu je upisao pobedu nad Žulijenom Leblankom, dok je pre toga u čak tri meča doživeo poraze i to od Atebe Abege Gautijea tehničkim nokautom, Toreza Finija odlukom sudija i Rajana Lodera TKO.

Robert Valentin MMA borac u planinama, u Nevadi Foto: Printskrin/Instagram

Borba u kojoj nema favorita

Valentin je fizički monstruozan za srednju kategoriju. On je "all-rounder" jer poseduje izuzetno snažne udarce, ali mu je rvanje i kontrola sa vrha primarno oružje. Veoma je agresivan od prve sekunde i voli da nametne ritam koji protivnici teško prate.

Borba Todorovića i Valentina biće klasičan meč u kojem nema izrazitog favorita. Švajcarac donosi sirovu snagu i agresivnost momka koji želi da se dokaže na Balkanu, dok Srbin ima tehničku prefriganost, iskustvo iz UFC oktagona i srce pred domaćom publikom.