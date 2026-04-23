Društvene mreže bukvalno su izgorele posle žestokih prozivki Aleksandra Džokera Ilića na račun Đanija Barbira.

Njih dvojica će se obračunati u borbi za titulu u srednjoj kategoriji na FNC 31 spektaklu koji se održava 30. maja u Beogradskoj areni, a uoči ove borbe tenzije postaju sve veće.

Prvo je Barbir prozvao Džokera i više možete pročitati na linku ispod, a nije se dugo čekalo na odgovor Ilića.

Aleksandar Ilić je na žestok način udario po Đaniju Barbiru sledećom objavom na Instagramu.

- Koliko trebaš biti glup i bezobrazan... Budeš predmet sprdnje i najveći hajlajt karijere ti je upad u moj podkast, to je ono po čemu te ljudi najviše pamte. Umesto da se pokriješ ušima i ćutiš i zapitaš se koji normalan čovek i pravi mangup dolazi sa 6 drugova u studio i "preti" nešto i mafija? Pritom, ja sam došao i operisane ruke. I opet kad sam vas pitao kakav problem imate, rekli ste nema niko problem. Jel vam je do pregleda ili si hteo da fasciniraš svoju devojku ili dečka tim potezom - napisao je Ilić, pa dodao:

- I prođe par godina i on vrti svoju priču... Em si glup, em si ženturača u pms, opalio te estrogen... Em će te opaliti Beogradska arena, a na kraju ću te ugasiti tu pred svima pa ćeš imati potpuni životni hajlajt, i svi kad te vide sutra uperiće prstom u tebe i reći to je onaj mali Đani što je mislio da može nešto na silu, i foru... Sine ništa u životu nema na foru i na brzinu... A za nešto moraš i da se rodiš, a ti sine si omašio stratosferu.

Podsećanja radi, u Beogradskoj areni nas očekuje pravi spektakl! Vaso Bakočević se bori protiv Hrvoja Sepa, tu je i prvi nastup Marka Bojkovića, a gledaćemo i Darka Stošića, Ivicu Truščeka i Kamila Krasku...

Prozivke i skandali

Rivalstvo između Barbira i Ilića počelo je kroz prozivke na društvenim mrežama i u intervjuima oko potencijalne borbe u organizaciji FNC. Barbir je često govorio da želi borbu protiv Ilića, dok je Džoker isticao da mu ta borba nije posebno zanimljiva sa sportskog aspekta. Barbir je zato počeo da ga proziva i tvrdi da Ilić izbegava meč.

Najveći skandal dogodio se u emisiji "Podkast Inkubator" u Zagrebu tokom gostovanja Aleksandra Ilića. Tada je Đani Barbir upao u studio sa grupom ljudi, njih petorica ili šestorica, i počeo da proziva Srbina pred kamerama. Pozvao ga je da izađe napolje i da reše problem.

Pao dogovor prošle godine

Prošle godine na jednom eventu u Beogradu Ilić i Barbir su se našli u hodniku beogradske Arene. Ilić je tada u lice rekao Barbiru da je spreman za meč, kad god on to bude poželeo, naravno ukoliko ne uđe u UFC. Barbir je sa druge strane poručio da borba ne mora nikad da se desi, ali da njih dvojica u dvirani odrade jedan jak sparing meč, na šta je Ilić rado pristao.

Đani Barbir ima 28 godina, visok je 190 centimetara, takmiči se u srednjoj kategoriji, sa težinom od 83,9 kg do 84,4 kg. Aleksandar Ilić ima 36 godina, visok je 189 cm i takmiči se u poluteškoj kategoriji, sa težinom do 93 kg. Biće ovo prvi put da Ilić ulazi u oktagon, posle maestralnog trijumfa nad Miranom Fabijanom kojeg je savladao nokautom.

