Ono što je MMA publika iz regiona tražila, to je i dobila, meč između Aleksandra Ilića i Đanija Barbira u Beogradu 27. maja.

Organizacija FNC pobrinula se za istorijski MMA spektakl, a Aleksandar Ilić i Đani Barbir posle višegodišnjih prozivki konačno će u oktagonu moći da pokažu ko je bolji i spremniji.

Aleksandar Ilić i Đani Barbir dogovaraju borbu u Beogradskoj areni Foto: Printskrin/Instagram

Cviliš i dramiš

Dugo se očekivao meč između Ilića i Barbira. Ogromna je netrpeljivost između njih dvojice. Neverovatne tenzije i hajp koji će doneti njihov međusobni okršaj 27. maja u Beogradskoj areni doneće u narednim nedeljama ozbiljne prozivke.

A, već su počeli... Prvi je krenuo Đani Barbir koji je preko instagramu poručio Aleksandru Iliću:

- Jesi dobro, cviliću? Danima dramiš, bez da spomeneš Šlemenka, šta ti je? Imaš više od šest nedelja da smisliš nove izgovore, budi kreativan. Ako se uopšte pojaviš, čoveče od reči.

Đani Barbir smatra da je spreman za meč protiv Aleksandra Ilića Foto: Printskrin/Instagram

Nadimak "Barbi"

Aleksandru Iliću nije mnogo trebalo za odgovor. Začinio je onako kako on zna, u svom stilu. Čak mu je smislio i novi nadimak:

- Čovek je za više od 10 godina borenja odradio osam mečeva. Poslednji put je branio titulu 2023. godine. Nisam ja otkazivao mečeve, već ti, i nisam ja lagao publiku da imaš meč sa mnom u KSW, već ti. Polako ti beži san o UFC. Nino "Barbie".

Đani Barbi poslednji put šampionski pojas branio je 28. maja 2023. godine protiv Poljaka Arkadiuša Mazijakoskog i pobedio ga tehničkim nokautom u drugoj rundi. On i dalje drži titulu, iako je u međuvremenu nastupao i na eventu "Contender Series".

Prozivke i skandali

Rivalstvo između Barbira i Ilića počelo je kroz prozivke na društvenim mrežama i u intervjuima oko potencijalne borbe u organizaciji FNC. Barbir je često govorio da želi borbu protiv Ilića, dok je Džoker isticao da mu ta borba nije posebno zanimljiva sa sportskog aspekta. Barbir je zato počeo da ga proziva i tvrdi da Ilić izbegava meč.

Najveći skandal dogodio se u emisiji "Podkast Inkubator" u Zagrebu tokom gostovanja Aleksandra Ilića. Tada je Đani Barbir upao u studio sa grupom ljudi, njih petorica ili šestorica, i počeo da proziva Srbina pred kamerama. Pozvao ga je da izađe napolje i da reše problem.

Pao dogovor prošle godine

Prošle godine na jednom eventu u Beogradu Ilić i Barbir su se našli u hodniku beogradske Arene. Ilić je tada u lice rekao Barbiru da je spreman za meč, kad god on to bude poželeo, naravno ukoliko ne uđe u UFC. Barbir je sa druge strane poručio da borba ne mora nikad da se desi, ali da njih dvojica u dvirani odrade jedan jak sparing meč, na šta je Ilić rado pristao.

Đani Barbir ima 28 godina, visok je 190 centimetara, takmiči se u srednjoj kategoriji, sa težinom od 83,9 kg do 84,4 kg. Aleksandar Ilić ima 36 godina, visok je 189 cm i takmiči se u poluteškoj kategoriji, sa težinom do 93 kg. Biće ovo prvi put da Ilić ulazi u oktagon, posle maestralnog trijumfa nad Miranom Fabijanom kojeg je savladao nokautom.