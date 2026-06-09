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Ako je nešto postalo potpuno jasno tokom 2026. godine, onda je to činjenica da sajber bezbednost više nije tema rezervisana za IT stručnjake. Digitalni napadi danas utiču na države, kompanije, institucije i obične građane, često sa posledicama koje se osećaju daleko izvan interneta. Dok svet prati ratove, političke krize i ekološke izazove, paralelno se odvija i nevidljivi sukob koji pogađa gotovo svaki segment društva.

Od krađe ličnih podataka i ucena velikih kompanija do napada na kritičnu infrastrukturu, sajber kriminalci i državne hakerske grupe postaju sve agresivniji. Napadi su složeniji nego ikada, a njihovo zaustavljanje zahteva ogromne resurse i koordinaciju. Prva polovina 2026. godine već je pokazala da digitalni sukobi mogu imati ozbiljne posledice po ekonomiju, bezbednost i svakodnevni život miliona ljudi.

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Misterija podataka socijalnog osiguranja

Jedan od najkontroverznijih slučajeva godine vezan je za podatke američke Administracije za socijalno osiguranje. Više od godinu dana nakon aktivnosti organizacije DOGE, koju je predvodio Ilon Mask, i dalje postoje brojna pitanja o tome šta se dogodilo sa izuzetno osetljivim informacijama građana.

Posebnu zabrinutost izazvale su tvrdnje uzbunjivača da je kompletna kopija baze podataka socijalnog osiguranja navodno prebačena na nezaštićen server treće strane. Ukoliko su te tvrdnje tačne, potencijalno su mogli biti ugroženi brojevi socijalnog osiguranja i lični podaci većine živih Amerikanaca. Istrage i sudski postupci još traju, dok stručnjaci upozoravaju da bi posledice eventualne zloupotrebe mogle biti ogromne.

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Energetske mreže i vodovodi postaju meta

Poslednjih meseci zabeležen je rast napada usmerenih na energetske sisteme i vodovodnu infrastrukturu širom Evrope. Za razliku od klasičnih sajber napada usmerenih na krađu podataka, ovde je reč o pokušajima izazivanja stvarne štete koja može direktno pogoditi građane.

Napadi na električne mreže u Poljskoj, termalna postrojenja u Švedskoj i brane u Norveškoj pokazali su koliko digitalne pretnje mogu imati fizičke posledice. Situacija je dodatno postala napetija nakon sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, jer stručnjaci upozoravaju da bi kritična infrastruktura mogla postati jedna od glavnih meta novih kampanja.

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Iranski hakeri promenili taktiku delovanja

Među najzapaženijim incidentima našao se napad na američku kompaniju Stryker, jednog od vodećih proizvođača medicinske tehnologije. Tokom marta hakeri povezani sa Iranom uspeli su da prodru u sisteme kompanije i daljinski obrišu podatke sa desetina hiljada uređaja zaposlenih.

Ovaj incident predstavlja značajnu promenu u načinu delovanja iranskih hakerskih grupa. Umesto tradicionalnih špijunskih operacija i curenja informacija, fokus je prebačen na destruktivne akcije koje direktno ometaju poslovanje kompanija. Posledice po Strajker bile su toliko ozbiljne da su se odrazile i na finansijske rezultate kompanije.

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ShinyHunters nastavlja kampanju

Hakerska grupa ShinyHunters nastavila je tokom godine da sprovodi napade koristeći iznenađujuće jednostavne metode. Umesto komplikovanih tehničkih eksploatacija, napadači su se oslanjali na glasovni fišing, predstavljajući se kao IT podrška ili zaposleni kojima je potrebna pomoć oko pristupa sistemima.

Jedna od najvećih žrtava bila je kompanija Instructure, poznata po platformi Canvas koju koriste škole i univerziteti. Hakeri su uspeli da ukradu podatke više od 30 miliona učenika i zaposlenih. Kada kompanija nije pristala na isplatu otkupnine, napadači su ponovo kompromitovali sistem i izazvali prekide tokom završnih ispita, što je dodatno povećalo pritisak na organizaciju.

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Napadi na lance snabdevanja

Tokom 2026. godine posebno su se izdvojili napadi na projekte otvorenog koda i kompanije koje se oslanjaju na njih. Umesto direktnog napada na veliku organizaciju, kriminalci su kompromitovali softver koji koriste hiljade drugih kompanija, stvarajući efekat domina.

Na meti su se našli brojni poznati bezbednosni alati i razvojni projekti. Korišćenjem kompromitovanih verzija softvera napadači su uspeli da dođu do lozinki, pristupnih tokena i drugih poverljivih podataka. Posledice su pogodile ne samo pojedinačne korisnike već i velike tehnološke kompanije koje zavise od takvih alata.

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Proboj u sistem FBI-ja izazvao uzbunu

Američki Federalni istražni biro bio je primoran da proglasi veliki sajber incident nakon što je otkriven kompromitovan sistem za nadzor. Prema dostupnim informacijama, napadači su mogli doći do podataka povezanih sa osobama koje su bile predmet federalnog nadzora.

Za incident su optuženi kineski špijuni, a slučaj je izazvao ozbiljnu zabrinutost među američkim bezbednosnim službama. Samo proglašenje velikog sajber incidenta pokazuje koliko je ozbiljno shvaćen potencijalni uticaj ovog proboja na nacionalnu bezbednost.

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Hasbro pretrpeo napad

Poznati proizvođač igračaka Hasbro postao je primer koliko posledice sajber napada mogu biti dugotrajne kada kompanija nije dovoljno pripremljena. Nedeljama nakon otkrivanja napada, veliki deo sistema ostao je van funkcije, dok korisnici nisu mogli normalno da koriste usluge kompanije.

Iako Hasbro nije objavio mnogo detalja o samom incidentu, poznato je da su poslovni procesi bili ozbiljno poremećeni. Kašnjenja u radu, nedostupnost internet stranice i neizvesnost oko eventualne krađe podataka mogli bi ostaviti značajne finansijske posledice tokom ostatka godine.

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Milioni pasoša i vozačkih dozvola na internetu

Posebnu zabrinutost izazvala su masovna curenja dokumenata za identifikaciju građana. Tokom samo nekoliko meseci otkriveni su brojni slučajevi u kojima su skenovi pasoša i vozačkih dozvola ostali javno dostupni zbog loših bezbednosnih praksi.

Među pogođenim sistemima našli su se hotelski servisi, aplikacije za transfer novca, pružaoci telefonskih usluga u zatvorima i servisi za izdavanje viza. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti dodatno dovode u pitanje sisteme digitalne verifikacije identiteta, koji se sve češće koriste širom sveta.

Kako funkcioniše novi sistem ulaska u zemlje EU Foto: Shutterstock

Digitalna opasnost je stvarnost

Slučajevi iz prve polovine 2026. godine potvrđuju da sajber napadi više nisu izolovani incidenti koji pogađaju samo pojedine kompanije. Njihove posledice mogu zahvatiti čitave države, kritičnu infrastrukturu, obrazovne ustanove i milione građana.

Kako digitalizacija nastavlja da se širi na gotovo svaki aspekt života, raste i značaj zaštite podataka, sistema i mreža. Stručnjaci upozoravaju da će naredni meseci verovatno doneti još sofisticiranije napade, zbog čega će sajber bezbednost ostati jedna od najvažnijih globalnih tema.