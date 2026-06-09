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Erin Maus, programerka iz Severne Karoline, zatražila je od svog poslodavca posebno izuzeće od korišćenja AI alata u svakodnevnom radu. Kao razlog navela je verska i etička uverenja, uključujući zabrinutost zbog uticaja veštačke inteligencije na društvo i životnu sredinu. Nakon konsultacija sa advokatom i verskim predstavnicima, njen zahtev je prihvaćen.

Kod piše "ručno", bez pomoći algoritama

Dok mnoge tehnološke kompanije podstiču ili čak zahtevaju korišćenje AI sistema za programiranje, Maus je dobila dozvolu da nastavi da radi na tradicionalan način.

Kako navodi, sav kod piše i proverava samostalno, bez pomoći generativnih AI alata. Iako se danas takav pristup mnogima čini zastarelim, ona ističe da je upravo tako radio čitav tehnološki sektor do pre samo nekoliko godina.

Prema njenim rečima, nedavno je završila programerski zadatak jednako brzo kao kolega koji je koristio veštačku inteligenciju za gotovo identičan posao.

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Da li će ovo otvoriti vrata novim zahtevima?

Stručnjaci za radno pravo upozoravaju da bi ovaj slučaj mogao da podstakne i druge zaposlene da traže slična izuzeća. Poslednjih godina sve je više sporova koji se odnose na verska prava zaposlenih, a američki zakoni u određenim okolnostima obavezuju poslodavce da razmotre takve zahteve.

Dodatni podsticaj raspravi dao je i papa Lav XIV, koji je nedavno upozorio da nekontrolisani razvoj veštačke inteligencije može ugroziti ljudsko dostojanstvo i dovesti do potiskivanja radnika. Ipak, pojedini stručnjaci smatraju da takvi stavovi ne predstavljaju automatsku osnovu za odbijanje AI tehnologije na radnom mestu.

Foto: JAVIER LIZON/EFE

AI revolucija nailazi na prvi ozbiljan otpor

Slučaj Erin Maus pokazuje da širenje veštačke inteligencije ne prolazi bez otpora. Dok kompanije sve više ugrađuju AI u svakodnevne procese, deo zaposlenih izražava zabrinutost zbog etičkih, društvenih i verskih posledica ove tehnologije.