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Flourish je nastao iz vizije koja deluje gotovo neverovatno: izgraditi veštačku inteligenciju koja uči i funkcioniše poput ljudskog mozga, ali troši minimalnu energiju. Dok industrija gura sve moćnije modele koji gutaju gigavate struje, ovaj tim je napravio drastičan zaokret i odlučio da se kladi na potpuno drugačiji pristup, fokusirajući se na inteligenciju koja je istovremeno efikasna i adaptivna. Svaka odluka u ovom procesu odražava svest o riziku, jer ovakva inovacija zahteva godine eksperimentisanja i istraživanja, a mogućnost neuspeha je stvarna i konstantno prisutna.

U središtu ovog poduhvata je jednostavna, ali revolucionarna ideja: proučiti strukture i algoritme mozga kako bi se stvorio digitalni sistem sposoban da uči kontinuirano, bez potrebe za ogromnim količinama energije i podataka. Ovo nije samo naučna fantazija, već jasna opklada - tim ulaže vreme, znanje i resurse u projekat koji bi mogao da redefiniše ceo pristup veštačkoj inteligenciji. Njihov cilj je stvaranje AI koja ne samo da rešava probleme današnjice, već postavlja temelje za tehnologiju budućnosti.

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Vizija koja privlači investitore

Prva velika potvrda došla je od Džefa Bezosa, koji je nakon kratkog, ali preciznog dokumenta tima, uložio 50 miliona dolara. Odluka je bila brza, ali njena težina ogromna - investicija pokazuje da lideri u industriji prepoznaju potencijal u riziku i spremni su da podrže viziju koja još nije dokazana u praksi. Ovaj potez postavio je temelje za seriju investicija koje će obezbediti stabilnost projekta i omogućiti timu da radi na dugoročnim ciljevima.

Investicije od Google Ventures, Lux Capital i Catalio Capital ubrzo su povećale kapital tima na oko pola milijarde dolara, potvrđujući da opklada Flourisha privlači one koji su spremni da veruju u hrabre ideje. Svaka investicija nosi sa sobom ne samo novac, već i poverenje u tim i njihovu viziju, što dodatno pojačava osećaj visokog rizika i potencijalne nagrade. Ova kombinacija novca i vere u ideju stvara jedinstven okvir za eksperiment koji može promeniti celokupnu industriju.

Džef Bezos Foto: Profimedia / AHMET SEL/SIPA

Borba protiv ograničenja AI modela

Veliki jezički modeli danas su moćni, ali ekstremno energetski zahtevni i ograničeni u učenju. Oni zahtevaju hiljade čipova, ogromne količine podataka i konstantno proširenje resursa, a nakon obuke ne nastavljaju da uče. Flourishova opklada je da se odmakne od ovog trenda i postavi fokus na inteligenciju koja je efikasna, prilagodljiva i samostalno uči, inspirisana ljudskim mozgom.

Ovo nije lak zadatak, jer zahteva kombinaciju neuronauke i algoritamskog inženjeringa, uz stalnu razmenu znanja između laboratorije i timova za razvoj softvera. Svaka odluka - od odabira eksperimentalnog modela do analize podataka - nosi rizik kašnjenja, finansijskog opterećenja i mogućeg neuspeha. Ipak, upravo ova kombinacija izazova i potencijala čini opkladu uzbudljivom i jedinstvenom u svetu tehnologije.

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Eksperimenti kao deo opklade

Laboratorije Flourisha nisu klasične prostorije za kodiranje, već mesta gde biologija i tehnologija funkcionišu zajedno. Kortikalne kolone, mikroskopske jedinice moždane kore, postale su centralni objekat proučavanja, jer tim veruje da upravo u njima leži ključ kontinuiranog učenja i energetske efikasnosti. Svaki eksperiment je planiran svesno, sa ciljem da se istraže sve moguće hipoteze i da se iz svake dobije korisna informacija.

Eksperimenti se izvode na više nivoa, od molekularnog do mrežnog, i stalno se preispituju metode i pristupi. Naučnici raspravljaju da li koristiti životinjske ili ljudske uzorke, koje sinapse ili cirkuitove analizirati, i kako optimizovati algoritamske modele u skladu sa rezultatima iz laboratorije. Svaka odluka je deo opklade: čak i mala greška može odložiti rezultate za godine, ali potencijalna nagrada je toliko velika da je rizik vredan preuzimanja.

Foto: Profimedia

Šta je na kocki

Opklada Flourisha nije samo test tehnologije, već i vizije o tome kako veštačka inteligencija treba da funkcioniše u budućnosti. Ako tim uspe, AI će postati energetski efikasnija, prilagodljivija i moćnija na način koji danas deluje nemoguće, a industrija računarskih centara i način korišćenja energije mogli bi se promeniti.

U slučaju neuspeha, projekat ostaje kao primer ekstremne vizije i rizika - pola milijarde dolara i godine istraživanja mogli bi proći bez konkretnih rezultata. Upravo ta visoka opklada čini priču Flourisha intrigantnom, jer pokazuje koliko hrabrosti, resursa i inovacije je potrebno da bi se pomerile granice onoga što je moguće u svetu veštačke inteligencije.