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U luci Narvik, visoko iznad Arktičkog kruga, nastaje projekat koji će zauvek promeniti pejzaž globalne tehnologije - najseverniji data centar na svetu. Kompanija Nscale, u saradnji sa Microsoftom i OpenAI-jem, podiže ogroman kompleks koji će služiti kao ključna infrastruktura za napredne AI modele. Ovaj data centar, vredan više milijardi dolara, nije samo arhitektonsko čudo; on je simbol nove ere u kojoj tehnologija, energija i prirodni uslovi rade zajedno kako bi omogućili rad na globalnom nivou. Ledenim fjordovima i snegom pokrivenim planinama, koji okružuju grad, data centar dobija jedinstvenu kombinaciju prirodnog pejzaža i visokotehnološkog okruženja.

Ono što čini ovaj projekat izuzetnim nije samo njegova lokacija, već i strategija koja stoji iza njega. Dok se u ostatku sveta gradi više od 800 data centara čija potrošnja električne energije dostiže nivo čitavih država, Narvik postaje epicentar AI infrastrukture sa fokusom na efikasnost, održivost i dugoročnu skalabilnost. Sa kapacitetom koji će premašiti 230 megavata, nova lokacija će imati približno jednaku potrošnju kao svi postojeći norveški data centri zajedno, čineći ga ključnim igračem u evropskom tehnološkom pejzažu.

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Arktička klima kao saveznica

Na prvi pogled, Arktik deluje kao ekstremno neprijateljsko okruženje za složene tehnologije, ali upravo prirodni uslovi čine ga idealnim za ovakav poduhvat. Severna Norveška obiluje hidroenergijom, što omogućava Nscale-u da električnu energiju kupuje po ceni od svega 3 do 4 centa po kilovatu, značajno niže od evropskog proseka od oko 10 centi. Ova povoljna cena omogućava dugoročno planiranje i stabilan rad najvećih AI sistema, dok istovremeno smanjuje troškove koji bi inače bili nesagledivi u ovako zahtevnom projektu.

Pored toga, prirodna hladnoća Arktika služi kao besplatno hlađenje za ogromne količine servera i AI čipova, koji inače proizvode ekstremnu toplotu tokom rada. Takvo prirodno hlađenje omogućava smanjenje potrošnje energije koja bi bila potrebna za veštačke rashladne sisteme, čime se povećava efikasnost i smanjuje ekološki otisak. Kombinacija hladnog okruženja i obnovljive energije čini Narvik optimalnom lokacijom za gradnju gigantskog AI centra, a njegovo funkcionisanje pod punim kapacitetom pokazuje kako prirodni resursi mogu da podrže tehnološku revoluciju.

1/10 Vidi galeriju Microsoft i OpenAI grade kompleks u Norveškoj Foto: Time.com

Finansijske igre i strateška partnerstva

Ovaj data centar je prvobitno bio deo ambicioznog projekta „Stargate“, vrednog 500 milijardi dolara, koji su 2025. godine predstavili Donald Tramp i Sem Altman. Početni plan je bio da projekat nosi ime Stargate Norway, ali zbog odlaganja potpisivanja ugovora od strane OpenAI-ja, Microsoft je postao glavni partner, dok je OpenAI na kraju zauzeo ulogu zakupca kapaciteta. Ova promena nije umanjila značaj projekta; naprotiv, omogućila je Nscale-u da preuzme centralnu poziciju u evropskoj AI infrastrukturi.

Nscale je izrastao u jednog od najvažnijih evropskih startapova, čija je vrednost procenjena na 14,6 milijardi dolara. Izvršni direktor, Džoš Pejn, uspeo je da u martu ove godine prikupi 2 milijarde dolara investicija, što predstavlja najveći pojedinačni kapital koji je evropski startap ikada prikupio. Pored toga, podršku su dali i lideri iz industrije, uključujući Džensena Huanga iz Nvidije, koji je investirao 683 miliona dolara, čime je dodatno potvrdio stratešku važnost projekta za globalnu AI infrastrukturu.

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Ekstremni izazovi gradnje

Izgradnja data centra u surovim arktičkim uslovima donosi ogromne tehničke i finansijske izazove. Samo jedan potpornik stene koštao je 11 miliona dolara, jer obični čelični delovi nisu mogli da prodru u tvrdu arktičku podlogu. Takvi zahtevi povećavaju troškove gradnje i zahtevaju inovativna rešenja, ali istovremeno osiguravaju da kompleks može izdržati ekstremne klimatske uslove.

Najveći deo budžeta ide na opremu. Hale će biti ispunjene desetinama hiljada Nvidia Vera Rubin procesora, čiji trošak čini između 60 i 80% ukupnog budžeta. Takav nivo ulaganja stavlja ceo projekat u kategoriju superluksuzne infrastrukture, sa ukupnom vrednošću koja premašuje 10 milijardi dolara. Svaki detalj, od gradnje do instalacije opreme, predstavlja sintezu tehnologije, arhitekture i finansijskog inženjeringa.

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Energija, bezbednost i geopolitički rizici

Iako Nscale koristi obnovljive izvore energije u Norveškoj, rastuća potražnja za AI hardverom primorava kompanije da grade i objekte pored fosilnih izvora, poput centra u Zapadnoj Virdžiniji, kako bi osigurale konstantan i stabilan rad 24/7. Analitičari upozoravaju da će ovakav rast potrošnje električne energije dovesti do dvostrukog povećanja cena struje za lokalno stanovništvo u naredne dve do tri godine, što već izaziva političke debate u Oslu.

Geopolitički rizici takođe nisu zanemarljivi. Narvik je svega nekoliko stotina kilometara udaljen od polarne granice sa Rusijom, a ovi data centri čuvaju ključne resurse globalne veštačke inteligencije, što ih čini potencijalnim ciljevima u slučaju konflikta. Uprkos svim ovim izazovima, mašine na severu Norveške rade bez prekida, koristeći svetlost arktičkog sunca koje uskoro neće zalaziti, čime se osigurava neprekidan rad i kontinuitet globalne AI mreže.