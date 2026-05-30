Neposredno pred početak spektakla FNC 31 u Beogradskoj areni došlo je do ozbiljnog incidenta u hodnicima dvorane, kada su u verbalni sukob ušli Miloš Janičić i Stefan Negucić.

Iako se Janičić ne nalazi među učesnicima večerašnjeg događaja, ponovo je dospeo u centar pažnje zbog dugotrajne netrpeljivosti sa Negucićem. Prema informacijama sa lica mesta, tenzije između dvojice boraca eskalirale su u prostorijama Arene, gde je došlo do žestoke rasprave.

Situacija je u jednom trenutku pretila da preraste u fizički obračun, ali su članovi njihovih timova i prisutni uspeli da ih razdvoje i spreče veći incident.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo novu raspravu između dvojice boraca, ali je jasno da sukob koji traje već duže vreme ni ovog puta nije ostao samo na rečima.

Sve se dogodilo neposredno pred početak FNC 31, koji je privukao veliki broj ljubitelja borilačkih sportova u Beogradsku arenu.

