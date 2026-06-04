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Danijel Rodrigez ima neverovatno životnu priču koja je "eksplodirala" u javnosti pred UFC događaja u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić u borbi protiv Džefa Nila Foto: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia, Justin Renfroe/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Srpski UFC borac će imati jako težak posao protiv američkog borca meksičkog porekla, čoveka koji je nedavno pobedio jednog opasnog Kevina Holanda.

Ono što je neverovatno jeste da je prethodnih osam meseci Rodriges proveo u zatvoru!

Svoju nesvakidašnju priču ispričao je kod Džoa Rogana na podkastu kada je otkrio da je uhapšen na granici SAD i Meksika sa 27 grama marihuane

Danijel Rodrigez je posle objavljene najave borbe u Beogradu dospeo u centar svetske pažnje, a razlog je neverovatna situacija kroz koju je prošao u poslednjih osam meseci, jer je bio u zatvoru u Meksiku.

On je želeo da proslavi pobedu nad Kevinom Holandom na UFC 319 vikendom u Tihuani. Ali, prilikom prelaska granice uhvaćen je sa 27 grama marihuane u rancu. Pošto je u Meksiku unošenje marihuane krivično delo, odmah je priveden i poslat u zatvor, a kako izgledaju zatvori u Meksiku znamo i kroz mnoge popularne TV serije i filmove.

A da je možda čak i gore, opisao je i sam Danijel Rodrigez, koji je priznao da je bio u mnogo zatvora tokom života, ali da je ovaj u Tihuani ubedljivo najgori.

"Kada sam stigao tamo, jedan od čuvara me je prepoznao. Bio sam u lisicama i sve to, a on mi kaže: "Hej, mogu li da se slikam s tobom?". Pomislio sam: "Šta?!" Ostali zatvorenici su gledali okolo i pitali se ko sam, jer je čuvar pokušavao da im objasni ko sam i da li sam poznat. To je bio najgori zatvor u kojem sam ikada bio, a bio sam u mnogo zatvora", počeo je svoju ispovest Danijel Rodriges.

Potom je smešten u malu pritvorsku ćeliju sa još nekoliko zatvorenika, gde je proveo deset dana. Otkrio je da je sve vreme bio prekriven ujedima insekata.

Prema njegovim rečima, jedan čuvar je kasnije pokušao da ga prevari i uzme mu 7.000 dolara kako bi ga prebacio u bolju ćeliju.

"Čuvari su došli po mene, izveli me i prebacili u potpuno drugi deo zatvora, na treći sprat druge zgrade. Dok su me sprovodili, video sam zavesu koja je zaklanjala ceo blok i pomislio sam: "Šta se, dođavola, dešava"? Kada sam ušao, doveli su me do jednog čoveka koji me je pitao: "Ti si UFC borac?" Ispostavilo se da je on vođa kartela. Hteo je da mi pokaže kako stvari funkcionišu tamo. Taj čovek je živeo kao kralj - imao je televizor, Plejstejšn u ćeliji i sve pogodnosti koje možete da zamislite. Rekao mi je da on tamo vodi glavnu reč i dodao: "Ovo je naš dom."

Vođa kartela je naplatio Rodrigezu 3.000 dolara da deli ćeliju sa njim, a popularni "D-Rod" je tokom osam meseci praktično postao njegov telohranitelj.

"Stekao sam utisak da sam bio njegova zaštita. Kada bismo izlazili u zatvorsko dvorište, govorio bi mi da hodam pored njega. Imao sam osećaj da, pošto sam njegov cimer u ćeliji, ja čuvam njemu leđa, a on meni. Zaista sam mu verovao, a to je veoma teško u zatvoru. Ali tamo vrlo brzo stekneš osećaj kakav je neko", opisao je Danijel Rodriges.