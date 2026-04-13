Aleksandar Ilić, poznat i kao Džoker, neće se boriti na predstojećem, ili predstojećim FNC događajima,

Ilić je obavestio brojne fanove da nije došlo do obnove ugovora, iako su se svi nadali da bi 30. maja u Beogradskoj areni mogli da gledaju borbu protiv Đanija Barbira. Njihov duel bio bi dovoljno atraktivan i da bude glavna borba večeri, ali do nje, za sada neće doći.

"Nažalost, sa FNC nisam postigao dogovor kakav sam hteo, i kakav sam zaslužio na kraju krajeva. Ono što sam ja doprineo toj organizaciji od prvog trenutka, i mog potpisa do sada, je dokaz kako se odnosim profesionalno prema svom poslu i svojoj publici. Mislim da je retko ko napravio ovakav rezultat u celom paketu u svom prvom ugovoru. Vama sam pružio atraktivne mečeve sa nokautima. Bez kompromisa i prihvatanje mečeva i u većim kategorijama. Isto tako znam šta i koliko vredim, i čime mi se ukazuje poštovanje, a čime ne.

"Od 7. februara moj ugovor je istekao, do danas ugovor i dogovor nije postignut, iako se za pregovore čekalo do pre nekoliko dana, iz nekog razloga to je tako. Isto tako, ja nisam čovek koji juri novac i uzima po svaku cenu ono što mu se servira. Meč se već polako hajpuje, i priča da smo main event Đani Barbir i ja. Iako ja ugovor nemam, niti je dogovor postojao o tom meču, sem što sam ja usmeno prihvatio taj meč, a verujem i Đani. Taj meč se neće desiti između nas, makar ne na FNC. Gde ću nastaviti karijeru, to ćemo videti dalje. Kako stvari stoje, nećete me gledati ni u Oktagonu, ni u KSW, jer te organizacije neće ulaziti u rat sa FNC zbog mene, jer su tako dogovorili.

Razloga ima još svakako, ali nisu ni bitni više, s obzirom da je do meča samoga ostalo nekih pet nedelja. I ovo nije način na koji ja shvatam svoj posao i odnos prema kampu, trenerima, promociji sam borbe, skidanje kilograma i meč na pet rundi. I na kraju, odnosu prema samoj organizaciji. U životu sam uvek držao svoju reč, pa ću isto tako i nastaviti. Na kraju, publika koje me je ubacila u FNC svojim pritiscima da me potpišu, ja to ne zaboravljam... Takođe, celom procesu gde sam nakon prvog meča prihvatio drugačije razmišljanje i zaista uživao u svakom eventu, što se videlo kroz same moje mečeve. Hvala još jednom na ogromnoj podršci koju ste mi pružili, i koju mi pružate. Bata Kan je još uvek u modi.

Želim na kraju da se zahvalim svom timu i trnerima takođe, saborcima, i svojim sponzorima, retki su, ali ih ima, što su ostali uz mene i kad su svi skakali sa broda koji tone, i na glavu okretali leđa. Hvala FNC i FON stafu, i ljudima koji rade za organizaciju takođe, kolegama što smo delili isti prostor, isto borilište, iste snove, iste strahove, zajedno krvarili i tugovali, svako za svoju porodicu krvavao i pošteno. I na kraju, nisam razočaran, ja sam srećan i zadovoljan, ostvaren. i ispunjen sa svojim duhovnim mirom i svojim detetom ponovo. P.S. Ono skandiranje "Tara Ilić" nije bilo uzaludno na kraju. Večno zahvalan, Džoker", poručio je Aleksandar Ilić.

