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Nik Kalates će po svemu sudeći ovog leta napustiti Partizan i karijeru nastaviti u Grčkoj, prenose tamošnji mediji.

O mogućem rastanku iskusnog plejmejkera sa crno-belima govorilo se već duže vreme, a sada je stigla i potvrda iz Grčke. Prema navodima uglednog portala Sport24, Kalates je doputovao u Solun kako bi završio poslednje formalnosti oko prelaska u PAOK.

Grčki medij navodi da će nekadašnji reprezentativac Grčke sa klubom iz Soluna potpisati dvogodišnji ugovor i tako posle jedne sezone napustiti Partizan.

Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

Kalates je tokom protekle takmičarske godine imao važnu ulogu u crno-belom dresu. Svojim iskustvom, organizacijom igre i liderskim kvalitetima pomogao je Partizanu u borbi na više frontova, ali je bilo jasno da će tokom leta doći do određenih promena u sastavu.

PAOK je već neko vreme pokazivao ozbiljno interesovanje za 37-godišnjeg plejmejkera, a prema poslednjim informacijama ostalo je samo da saradnja bude i zvanično potvrđena.

Ukoliko transfer bude realizovan, Kalates će se vratiti u domovinu posle višegodišnje inostrane karijere tokom koje je nastupao za najveće evropske klubove, među kojima su Panatinaikos, Barselona, Fenerbahče, Monako i Partizan.

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