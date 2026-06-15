Slušaj vest

Američki plejmejker Jogi Ferel potpisao je jovi ugovor sa ekipom Budućnosti iz Podgorice.

Kako je naveo crnogorski klub, Ferel je potpisao ugovor i za narednu sezonu.

jogi ferel Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Profimedia, @starsport / Pedja Milosavljevic

Budućnost je ovim potpisom nastavila da pravi tim za narednu sezonu ili bolje rečeno da čuva osnovu iz ove godine. Pre Ferela nove ugovore su potpisali trener Andrej Žakelj, zatim francuski tandem Aleks Butelj i Džeri Butsijel, kao i Flečer Megi.

Ne propustiteFudbalANĐUS OTKRIO KO JE NJEGOV FAVORIT NA MUNDIJALU: Rekordno prvenstvo u senci kontroverzi, sve u "Pulsu Srbije vikend"
Puls Srbije vikend.jpg
KošarkaHOROR! Ranjen tinejdžer (17) u Njujorku posle pobede Niksa u NBA finalu!
Njujork - San Antonio
FIFA WC 2026ENGLEZI PROLAZE KROZ PAKAO PRED MEČ SA HRVATSKOM: Stigla hitna upozorenja...
srbija-engleska-414099.JPG
FIFA WC 2026AMERI MU ZABRANILI ULAZAK U ZEMLJU, ZABRANJENO MU DA SUDI NA MUNDIJALU, ALI ĆE IPAK DOBITI PUN HONORAR! FIFA donela odluku posle velikog skandala!
Omar Artan

BONUS VIDEO:

00:19
Slavlje košarkaša Spartaka nakon rušenja Zvezde Izvor: Kurir