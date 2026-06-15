Jogi Ferel potpisao je ugovor sa Budućnosti iz Podgorice za narednu sezonu, čime se nastavlja izgradnja tima.
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POTPISAO JOGI FEREL! Budućnost ne staje!
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Američki plejmejker Jogi Ferel potpisao je jovi ugovor sa ekipom Budućnosti iz Podgorice.
Kako je naveo crnogorski klub, Ferel je potpisao ugovor i za narednu sezonu.
jogi ferel Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Profimedia, @starsport / Pedja Milosavljevic
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Budućnost je ovim potpisom nastavila da pravi tim za narednu sezonu ili bolje rečeno da čuva osnovu iz ove godine. Pre Ferela nove ugovore su potpisali trener Andrej Žakelj, zatim francuski tandem Aleks Butelj i Džeri Butsijel, kao i Flečer Megi.
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