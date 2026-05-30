Dominacija Bojkovića.
BOJKOVIĆ RAZBIO POLJAKA! Velika pobeda srpskog borca! (VIDEO)
Jedan od najboljih srpskih MMA boraca Marko Bojković upisao je pobedu na FNC 31 koji se održava u Beogradskoj areni.
On je bio bolji od Pjotra Nidzelskog iz Poljske nakon odluke sudija, pošto je Srbin baš prebio u sve tri runde.
Činilo se u nekoliko navrata da će Bojković dobiti ovaj meč i dosta ranije, pošto je imao prilike da "dokusuri" rivala dok je bio na zemlji, ali bi naprasno stao i dopustio mu da se brani, pa i da ustane i nastavi borbu.
Ovo je inače deseta pobeda Marka Bojkovića u njegovoj karijeri, dok ima i dva poraza.
