Slušaj vest

Jedan od najboljih srpskih MMA boraca Marko Bojković upisao je pobedu na FNC 31 koji se održava u Beogradskoj areni.

On je bio bolji od Pjotra Nidzelskog iz Poljske nakon odluke sudija, pošto je Srbin baš prebio u sve tri runde.

Činilo se u nekoliko navrata da će Bojković dobiti ovaj meč i dosta ranije, pošto je imao prilike da "dokusuri" rivala dok je bio na zemlji, ali bi naprasno stao i dopustio mu da se brani, pa i da ustane i nastavi borbu.

Ovo je inače deseta pobeda Marka Bojkovića u njegovoj karijeri, dok ima i dva poraza.

Ne propustiteFudbalDIRLJIV SUSRET U STAROJ PAZOVI: Školski drug posetio Paunovića, uspomene probudile emocije pred put Srbije u Lisabon
Veljko Paunović
Ostali sportoviVASO BAKOČEVIĆ SE OBRUKAO! Hrvoje ga porazio u prvoj rundi - pogledajte žestok udarac koji je primio
Vaso Bakočević
MMASKANDAL TOKOM SPEKTAKLA U BEOGRADU! Janičić i Negucić napravili incident u hodniku Arene (VIDEO)
Screenshot 2026-05-30 221302.jpg
Fudbal"PSŽ JE ZASLUŽIO TITULU" Due pun utisaka: Ovo je ludo!
Dezire Due

BONUS VIDEO:

00:17
Na FCN31 se gleda finale Lige šampiona Izvor: Kurir