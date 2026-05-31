Hrvatski borac je utišao beogradsku publiku na FNC 31 događaju koji je izazvao puno pažnje.

Atraktivne borbe su napunile tribine Beogradske arene, a svi su sa nestrpljenjem čekali borbu večeri.

Đani Barbir je dočekan glasnim zvižducima, dok je Aleksandru Iliću pružena ogromna podrška u dugo čekanom okršaju protiv Hrvata.

Srpski borac je dobro krenuo borbu, ali je potom upao u problem. Za razliku od Barbira, nije se izvukao iz teške situacije, iako je delovalo da jeste. Hrvat je uspeo da uhvati ruku rivala, zbog čega je popularni "Džoker" morao da potapše rivala i tako prekine borbu.

Nakon spektakla u Beogradskoj areni je usledila konferencija za novinare, a tamo je Barbir dočekan kao pravi šampion, što zapravo i jeste pošto je protiv Ilića odbranio pojas.

Pred sam početak konferencije Barbir je prihvatio provokaciju na račun Ilića koju je čuo od prisutnih sunarodnika. Neko od njih je dobacio "Bata tap tap", aludirajući na činjenicu da je njegov rival "tapkao" da preda borbu, uz spoj sa pesmom uz koju je Ilić izašao u oktagon. Radi se o pesmi "Bata Kan Kan" popularnog repera Đusa, koji je pratio borca u Areni.

Nakon toga je zajedno sa svojim timom na mobilnom telefonu gledao snimak borbe, pokušavajući da shvati šta se sve izdešavalo u ludoj prvoj rundi u kojoj je i stigao do pobede.

Na konferenciji je Đani Barbir nekoliko puta ponovio da ni sam nije svestan šta se sve desilo i da će morati da pogleda celu borbu, što govori o ozbiljnom intezitetu i ritmu koji su nametnula dvojica boraca.

Činjenica je da je pobeda mogla da ode i na drugu stranu, ali ovaj put je Hrvat bio oprezniji, iskoristio je trenutak nepažnje rivala i zaslužio odbranu pojasa.

