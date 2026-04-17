Arman Carukjan, jermenski MMA borac doživeo je veliku neprijatnost na putu za Ameriku.

Arman Carukjan trebalo je da ima meč protiv Rijaha Fenera na turniru "RAF Fight League", u noći između 18. i 19. aprila, ali od toga neće biti ništa.

Arman Carukjan tokom napornih treninga

Frka zbog telefona

Prema rečima blogera Adama Zubairajeva, incident je nastao zbog nesporazuma.

- Samo zato što je neko iz Armanovog tima koristio telefon dok je avion pokušavao da poleti, a druga osoba je otvorila sto, Carukjan i dvojica njegovih prijatelja izbačeni su iz aviona. A, išao je na RAF turnir - napisao je bloger na društvenim mrežama.

Drugi na listi

Arman Carukjan, koji predstavlja Rusiju i Jermeniju, rangiran je kao drugi na UFC rang liste u lakoj kategoriji. Više puta je tražio od promocije borbu za titulu i izrazio nadu da će moći da se bori za pojas ovog leta.

U UFC su mišljenja da je Arman Carukjan trenutno jedan od najboljih i najopasnijih boraca u lakoj kategoriji, te da je jedan od retkih boraca koji mogu da pariraju Islamu Mahačevu.

Debi protiv Mahačeva

Arman Carukjan rođen je 11. oktobra 1996. godine u Gruziji, ali je jermenskog porekla i bori se pod zastavom Jermenije. Njegova glavna karakteristika u borbama je rvanje slobodnim stilom, ali je vremenom razvio vrhunski kik-boks. Poznat je po neverovatnoj fizičkoj snazi, eksplozivnosti i "gvozdenim" kondicionim pripremama.

U UFC je ušao 2019. godine na najteži mogući način, prihvatio je borbu protiv Islama Mahačeva na kratak rok. Iako je izgubio na poene, to je do danas ostala jedna od najtežih borbi u Mahačevljevoj karijeri, a Arman je tada pokazao da pripada samom vrhu. Jermenin ima impresivan skor od 23 pobede i tri poraza.

Arman Carukjan slavi pobedu protiv Dena Hukera u UFC Foto: Noushad Thekkayil / imago sportfotodienst / Profimedia

Tukao velika imena

Od velikih imena u UFC lake kategorije Arman Carukjan pobeđivao je Brazilca Čarlsa Oliveiru, Amerikanca Beneila Dariuša i Novozelanđanina Dena Hukera, što je u novembru 2025. bila njegova poslednja velika pobeda.

Ono što je posebno zanimljivo kada se pomene Arman Carukjan jeste da se kasno posvetio MMA. Pre toga, deset godina je trenirao hokej na ledu i igrao za juniorski tim Amura u Rusiji, poznatoh KHL kluba. Odustao je od hokeja da bi pomogao ocu u porodičnom građevinskom biznisu, a tek onda otkrio borilačke veštine.