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UFC spektakl koji je održan u kompleksu Bele kuće obeležio je skandal koji je odjeknuo širom sveta – kontroverzni borac Džoš Hokit uzeo je mikrofon i izgovorio rečenicu koja je izazvala buru reakcija u javnosti.

Posle pobede nad Džerikom Luisom i zadržavanja savršenog učinka u profesionalnoj karijeri (10-0), Hokit je iskoristio svoj trenutak za govor koji je šokirao publiku i gledaoce širom sveta.

1/5 Vidi galeriju Čuveni UFC borac - Džoš Hokit Foto: Kent Nishimura / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

U prisustvu Donalda Trampa, Melanije Tramp i UFC predsednika Dene Vajta, borac je najpre zahvalio organizatorima događaja, a zatim izgovorio skandaloznu tvrdnju koja je izazvala potpuni šok u publici.

“Mišel Obama je muškarac. Jesam li u pravu, Ameriko?” – rekao je Hokit u mikrofon, nakon čega je intervju praktično momentalno prekinut.

Reakcije publike bile su podeljene, dok su društvene mreže eksplodirale i osudile njegov ispad.

Među prvima se oglasio bivši NFL igrač Robert Grifin Treći, koji je poručio da je Hokit “propustio životnu priliku da ostane upamćen po sportu, a ne po uvredama”.

Hokit je i ranije bio u centru pažnje zbog sličnih kontroverznih izjava, a predsednik UFC-a Dena Vajt tada je poručio da ne podržava takve komentare, iako organizacija često ne sankcioniše borce zbog njihovih izjava van kaveza.

Događaj, koji je trebalo da bude sportski spektakl, završen je u senci velikog skandala koji se i dalje širi internetom.