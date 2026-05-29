Od samog zvona sumo borac je krenuo napred kao tenk. Bokser je pokušavao da drži distancu, da pogađa udarce, ali masa od 150 kg jednostavno nije dozvoljavala. Svaki klinč, svako guranje uz ogradu i svako rušenje pokazivali su koliko je razlika u težini bitna u borbenom sportovima. Čak i kada je Menasalvas uspeo da uputi precizan udarac, to rvača nije preterano pogađalo.