Sa jedne strane Čijotairju Hidemasa, bivši profesionalni sumo rvač težak 150 kilograma, a sa druge strane Horhe Menasalvas, neporaženi profesionalni bokser sa učinkom 5-0.

Publika je tada dobila lekciju.

Od samog zvona sumo borac je krenuo napred kao tenk. Bokser je pokušavao da drži distancu, da pogađa udarce, ali masa od 150 kg jednostavno nije dozvoljavala. Svaki klinč, svako guranje uz ogradu i svako rušenje pokazivali su koliko je razlika u težini bitna u borbenom sportovima. Čak i kada je Menasalvas uspeo da uputi precizan udarac, to rvača nije preterano pogađalo.

Nakon punih pet rundi od dva minuta (ukupno 10 minuta borbe) sudije su jednoglasno proglasile pobedu sumo rvača.

Ako nekome nije bilo jasno, upravo zbog ovakvih stvari postoje težinske kagetogije.

Pogledajte kako je izgledala ova borba:

