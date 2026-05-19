Jovan Leka, srpski MMA borac, zvanično je postao član UFC!

Svoj debi u najjačoj MMA organizaciji na svetu Jovan Leka imaće u Beogradu 1. avgusta pred domaćom publikom na UFC eventu koji će biti organizovan u Srbiji.

Jovan Leka pred početak borbe u oktagonu

Protivnik po meri

Jovan Leka ima 24 godine i jedan je od perspektivnijih boraca iz regiona. U svom debitantskom nastupu u UFC ukrstiće rukavice protiv Maksa Gimenisa (33). Jovan Leka dosad ima skor od 13 pobeda i dva poraza, dok je Gimenis upisao šest trijumfa i dva neuspeha, od toga četiri nokautom.

Jovan Leka je Novosađanin visok 193 cm i težak 117 kilograma ima nekoliko pobeda na DWCS nad kvalitetnim rivalima, čak 85 trijumfa je ostvario prekidom, znatno je manji broj teškaša u odnosu na druge divizije. Mlad je borac, a iza sebe ima zapažene rezultate i pobede. U seriji je od šest uzastopnih trijumfa.

Brazilac iz Amerike

Maks Gimenis je Brazilac, koji unazad nekoliko godina živi u SAD, u državi Merilend, visok je 185 kg i težak 116 kg. Iza sebe ima jedan meč u elitnom oktagonu UFC, u kojem je pretrpio poraz nokautom u prvoj rundi od strane Džoša Hokita.

MMA radi od 2022. godine. Njegova glavna osobina je brazilska džiu-džica. Iako je relativno novo ime na najvećoj MMA sceni, u borilačkim krugovima je odavno poznat kao elitni grepler.

Maks Gimenis brazilski MMA borac

Crni pojas u brazilskoj džiu-džici

Maks Gimenis vlasnik je crnog pojasa u brazilskoj džiu-džici, a elitno zvanje dobio je pod vođstvom čuvenog majstora Žulija Cezara Pereire i bio je jedan od glavnih predstavnika poznatog GF Team-a (Grappling Fight Team) iz Rio de Žaneira.

Što se tiče stila njegove borbe, iako mu je primarna baza BJJ i važi za borca koji vrši strašan pritisak prilikom prolaska garda, zanimljivo je da je većinu svojih MMA pobeda pre dolaska u UFC ostvario nokautima.

Maks Gimenis u elementu, radi brazilsku džiu-džicu

Pao posle 56 sekundi, ali...

Ugovor sa UFC Maks Gimenis potpisao je u septembru 2025. godine kao uzbudljiv prospekt teške kategorije. Na debiju poražen je od Džoša Hokita tehničkim nokautom (TKO) u prvoj rundi, posle svega 56 sekundi borbe.

Iako je debi u UFC bio bolan i otrežnjenje, njegove greplerske veštine i fizička snaga znače da i dalje ima potencijal da napravi problem svakome u teškoj kategoriji ako uspe da odvede borbu na pod. Tako da Jovan Leka svakako neće imati nimalo lak zadatak da savlada ovu zver iz Brazila.