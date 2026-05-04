Sve je počelo bezazleno – Rakić je na Instagramu podelio fotografiju u dresu Srbije, što je izazvalo brojne reakcije fanova. Ipak, jedan komentar posebno je zapao za oko i očigledno pogodio srpskog borca.

Aleksandar Rakić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Instagram/rakic_ufc

Jedan pratilac je bez zadrške napisao:

"A kad dođe meč, izgleda kao probušeni balon".

Rakić nije ostao dužan! Ekspresno je odgovorio u svom stilu:

"Dođi na trening da tebe probušim", napisao je uz emotikon balona.

Njegov odgovor brzo se proširio mrežama i izazvao lavinu reakcija – dok ga jedni podržavaju i smatraju da je "spustio hejtera", drugi veruju da je njegova reakcija bila neprimerena.

Podsetimo, Rakić se nalazi u teškom periodu karijere. Srpski borac trenutno je u nizu od četiri poraza u okviru UFC, a poslednji put je nastupio na priredbi u Abu Dabiju u oktobru 2025. godine, kada ga je savladao Azamat Murzakanov nokautom već u prvoj rundi.