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Na tržištu polovnih automobila teško je pronaći vozilo za koje se može reći da je sigurna kupovina. Iako se mnogi kupci pri potrazi za pouzdanim modelom okreću japanskim i korejskim proizvođačima, jedan mehaničar tvrdi da se među najboljim izborima nalazi i jedan stariji evropski automobil.

Kupovina polovnog vozila za mnoge je vozače rizik, poebno ako nije poznato kako je automobil održavan i koliko su ga prethodni vlasnici pažljivo koristili. Zato saveti mehaničara često privlače veliku pažnju, pogotovo kada govore o modelima koji mogu da izdrže stotine hiljada kilometara.

Mehaničar koji na TikToku objavljuje pod profilom Huan Hoze Ebenezer otkrio je koji bi automobil odabrao kada bi mu glavni kriterijumi bili dugovečnost i pouzdanost. Njegov izbor nije japanski ni korejski model, nego "volvo" S60 prve generacije s 2,4-litarskim dizel motorom od 130 konjskih snaga. Prema njegovim rečima, reč je o vrlo izdržljivom automobilu koji, uz redovno servisiranje i pažljivu vožnju, može da pređe između 600.000 i 800.000 kilometara bez većih zahvata na motoru.

Posebno je pohvalio njegov petocilindarski dizel motor, koji je među poznavaocima marke poznat po čvrstoj konstrukciji, mirnom radu i dugom veku trajanja. Upravo su ti motori tokom godina stekli gotovo kultni status među ljubiteljima "volvoa".

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Iako je prva generacija S60 predstavljena početkom 2000-tih, mehaničar smatra da taj model ni danas ne deluje zastarelo kada je reč o udobnosti, bezbednosti i kvalitetu izrade.

"Volvo" se decenijama povezuje upravo sa bezbednošću, a S60 je jedan od modela koji je tu reputaciju dodatno učvrstio. Ipak, stručnjak upozorava da sama oznaka modela nije dovoljna garancija dobre kupovine. Kod polovnih automobila presudni su servisna istorija, redovno održavanje i način na koji je vozilo korišćeno pre prodaje.

Zbog toga "volvo" S60 prve generacije preporučuje vozačima koji traže povoljan, siguran i izdržljiv automobil za svakodnevnu vožnju, ali i za duža putovanja. Ako je dobro održavan, smatra da može biti jedan od najisplativijih izbora na tržištu polovnih vozila.

(Kurir.rs/ Večernji list)

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