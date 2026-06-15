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Japan je ponovo oduševio fudbalski svet - ne samo sjajnom igrom i borbenošću na u okršaju sa Holandijom (2:2), već i neverovatnim potezom koji je usledio nakon utakmice.

1/9 Vidi galeriju Holandija - Japan, Mundijal 2026 Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija svlačionice japanske reprezentacije nakon meča, a scena je brzo postala viralna širom sveta - prostorija je ostala potpuno čista, kao da ekipa treba tek da uđe u nju.

Ovo, međutim, nije izuzetak već pravilo u japanskom timu. Njihovi igrači godinama nakon svake utakmice ostavljaju svlačionicu urednom, što smatraju osnovnim oblikom poštovanja prema domaćinima i protivnicima.

U Japanu se ovakvo ponašanje uči od malih nogu, pa je i na najvećoj sceni, Svetskom prvenstvu, postalo zaštitni znak ekipe.

Ono što dodatno oduševljava svet jeste i ponašanje njihovih navijača, koji nakon utakmica takođe čiste tribine i stadion, ostavljajući ih besprekorno urednim.

Fotografija je izazvala lavinu komentara na mrežama, a Japan je ponovo dobio ogromne pohvale i poštovanje fudbalske javnosti širom sveta.