Đani Barbir je u dugo čekanoj borbi pobedio Aleksandra Ilića i tako zadržao šampionski pojas.

Borba u okviru FNC 31 događaja pred punim tribinama Beogradske arene je prekratko trajala, završena je u prvoj rundi, ali je publici donela uzbuđenje i intezitet kakav je i očekivala.

Ilić je odlično počeo borbu i delovalo je da može da je završi, međutim Barbir je pokazao da nije slučajno tu gde jeste. Izdržao je probleme sa kojima se suočio na samom startu, a onda je on postao taj koji preti.

Uspeo je da iskoristi trenutak nepažnje rivala i da mu uhvati ruku, usled čega je popularni Džoker morao da tapka rivala i tako prekine borbu.

Nakon poraza koji mu je teško pao Aleksandar Ilić je imao dugo obraćanje putem društvene mreže Instagram.

"Ćao ljudi, da ne bih odgovarao na poruke, potrajalo bi dugo, nažalost, nisam uspeo da pobedim, dao sam sve od sebe, moje pripreme su bile sasvim korektne i zdravstveno, nisu bile neke krupne povrede. Skidanje kilograma teško, kao i uvek, ali tako je svim borcima, nije idealno.

Veče je bilo savršeno, podrška savršena, spektakl, šou, sve na mestu...

Znao sam da će meč da bude haos, previše tenzije, prevelika očekivanja...

Meč sam otvorio prilično dobro, sve sam video, nije me ni sa čim iznenadio. Kad sam ga presekao sa onom zadnjom mislio sam da je ozbiljno uzdrman, vođen prethodnim nokautima, očekivao sam da je ozbiljnije uzdrman, jer mu je glava "odletela".

Posle smo završili u parteru, to nije bila taktika, ali sam vođen nekim instinktom i time da je on uzdrman želeo da završim posao. Čak i kasnije kada smo ustali, opet je bio uzdrman, to mi je i on rekao.

Onda sam ulazio u te razmene, jedan za jedan, znajući da ću i ja da dobijem po nosu, ali sam očekivao da ja njega pošaljem na pod.

Onda na kraju onako izmučeni, nikakvi, mrtvi, upadamo u "triangle", on to namazano i dobro koristi, odrađuje šta treba, ja previsoko ostajem, nemam ni neke snage i eksplozivnosti da izađem. Upadam u "armbar" i to je to.

Njemu svaka čast, to je i razlog zašto sam hteo da se obratim publici, da se zahvalim.

Momak je došao na neprijateljski teren, nije dočekan lepo zbog svojih izjava i cele istorije, ali kao što znate, ovo je sport, momak ima svoja dva minuta da se zahvali porodici, možda supruzi, devojci, detetu, kome god želi... i taj momenat ne treba da se uskraćuje, za taj momenat je došao, pojavio se, fer i pošteno pobedio.

Čestitam mu ovom prilikom i zahvaljujem se FNC-u što sam bio deo ove istorije.

Na kraju nisam osvojio pojas, i to je čar tog sporta, kada vam svi pripišu pojas i misle da je stvar gotova, ovaj sport vam pokaže da nije to tako.

Moj klub je odneo dve pobede, Marko i Honda su pobedili, ali moj poraz je sj***" celu situaciju.

Hvala svima koji ste me podržavali, što ste kupili karte, što ovaj sport raste nenormalnom brzinom. Sledeći put će možda biti bolji rezultat, ovaj put je tako, ja odoh da se vidim sa prijateljima i da uživam, vama želim sve najbolje i nadam se da sam nekome i dalje motivacija.

Pre godinu dana sam bio "kraj karijere" i ni u kakvom stanju, sada sam u takvoj situaciji u kojoj sam bio pre sat vremena.

Nemojte da odustajete, bodrite se, čuvajte se, jer u današnjem svetu treba gurati, boriti se, j***š depresiju i anksioznost, samo gas, samo gas...", poručio je u svom obraćanju Aleksandar Ilić.

