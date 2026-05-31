Slušaj vest

Dodao je da je ponosan jer je ekipa dala sve od sebe tokom čitave sezone i naveo da je poraz od Pari Sen Žermena u finalu neće odrediti.

"Poražavajuće je izgubiti finale Lige šampiona na penale. Pokušali smo da sagledamo šta smo uradili kao grupa. Ovo je neverovatna sezona, naša 63. utakmica u svim takmičenjima. Dali smo apsolutno sve", rekao je Deklan Rajs za TNT Sports posle utakmice.

Fudbaleri Arsenala nisu uspeli da osvoje titulu u Ligi šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti izgubili od branioca titule Pari Sen Žermena posle izvođenja jedanaesteraca 3:4, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 1:1.

Arsenal je poveo golom Kaja Haverca u šestom minutu, a izjednačio je Usman Dembele u 65. minutu iz jedanaesterca.

Posle toga nije bilo golova, kao ni u produžecima, pa su šampiona Evrope odlučili jedanaesterci.

Golove za Pari Sen Žermen postigli su Gonsalo Ramoš, Dezire Due, Ašfraf Hakimi i Lukas Beraldo, dok je golman Arsenala David Raja odbranio šut Nuna Mendeša u trećoj seriji.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

U ekipi Arsenala strelci su bili Viktor Đekereš, Deklan Rajs i Gabrijel Martineli, Ebreči Eze je u drugoj seriji šutirao pored gola, a Gabrijel u poslednjoj seriji preko gola.

"Odveli smo utakmicu u penale, to je lutrija. To je fudbal, možeš da pobediš na penale ili da izgubiš. Neke od najboljih ekipa na svetu su izgubile na penale. Večeras smo mi bili jedni od njih. Pobeđujemo i gubimo zajedno. Toliko sam ponosan na momke. Kakva sezona, bilo je neverovatno. Ne mogu dovoljno da ih nahvalim. Razočaran sam, ali pokušavam da stavim sve u perspektivu. Vratićemo se", naveo je Rajs.

On je rekao da su Gabrijel i Eze potreseni zbog promašaja.

"Promašiti penal u finalu Lige šampiona nije lepo. Ali mi ih volimo. Vidite, to se dešava u fudbalu. Oni neće biti poslednji koji su promašili penale u finalima. Svi su promašili penale. Bez njih dvojice ove sezone ne bismo osvojili Premijer ligu. Surovo je, ali izvući ćemo pozitivne stvari", dodao je.

Govoreći o spornoj situaciji u prvom produžetku i startu Nuna Mendeša nad Nonijem Maduekeom, Rajs je rekao da je Arsenalu sviran jedanaesterac protiv Bajera iz Leverkuzena u sličnoj situaciji.

"Neću sada o tome. Protiv Pari Sen Žermena morate biti mentalno spremni. Oni su tokom godina pokušavali i sada je došlo njihovo vreme. Mislim da se to dešava nama. Imamo naše male poraze, ali nastavićemo da se trudimo", naveo je kapiten.

"Emocije i ulozi su veliki. Surovo je. Trener nam je rekao koliko nas voli kao grupu. Dali smo 100 odsto u svakoj utakmici uz sve što smo doživeli. Ovo je samo početak. Uspeli smo u Premijer ligi, ovo bi bio korak napred, ali nije bilo suđeno. Nastavljamo dalje. Otkako sam došao u klub, eliminisani smo u četvrtinalu, pa u polufinalu i sada poraz u finalu. Nastavićemo i bićemo pozitivni, ovo nas neće odrediti", rekao je Rajs.

Bonus video: