Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele rekao je da je ekipa naporno radila kako bi drugi put uzastopno osvojila titulu u Ligi šampiona i dodao da nije povređen, već da je imao problema sa grčevima u završnici večerašnjeg finala protiv Arsenala.

"Ove sezone smo naporno radili kako bismo drugi put uzastopno osvojili titulu. Srećni smo i uživaćemo. Ovo je bila teška sezona, morali smo da prođemo mnoge stvari, ali još jednom smo osvajači Lige šampiona", rekao je Dembele, preneli su britanski mediji.

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Arsenal 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1.

Dembele je u završnici utakmice izašao iz igre, a rekao je da nije povređen već da je imao grčeve.

"Od 80. minuta bilo je teško, mislim da su svi imali grčeve", dodao je on.

Pariska ekipa je u trećem finalu osvojila drugi trofej, dok je Arsenal poražen u svom drugom finalu.

Obe ekipe su ove sezone osvojile titulu u svojim šampionatima.

Pari Sen Žermen je postao prva ekipa koja je odbranila trofej Lige šampiona otkako je Real Madrid osvojio tri uzastopne titule od 2016. do 2018. godine.

Beta