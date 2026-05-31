Luis Suarez je jedan od najboljih napadača svoje generacije, ali njegova genijalnost na terenu često je ostajala u senci neverovatnih, bizarnih i pre svega nesportskih incidenata.

On je igrač koji na terenu funkcioniše po principu "pobeda po svaku cenu", što ga je nekoliko puta u karijeri koštalo višemesečnih suspenzija i osude svetske javnosti.

"Kanibalska" trilogija - Tri ujeda pred očima sveta

Ono što Suareza čini jedinstvenim u istoriji modernog sporta jeste njegova bizarna navika da, u trenucima besa ili nemoći, ujeda protivničke fudbalere. To je uradio čak tri puta, na tri različita nivoa takmičenja.

Prvi ujed: Ajaks vs PSV (2010)

Dok je igrao za holandski Ajaks, tokom derbija protiv PSV-a, Suarez se pokačio sa igračem Otmanom Bakalom. U gužvi koja je nastala, Suarez je iznenada ugrizao Bakala za ključnu kost. Sudija to nije video, ali je na osnovu video snimka kažnjen sa 7 utakmica suspenzije. Holandski mediji su ga tada prvi put nazvali "Kanibal iz Ajaksa".

Drugi ujed: Liverpul vs Čelsi (2013)

Nakon prelaska u Englesku, Suarez je ponovio isti incident, ovog puta na još većoj sceni. Tokom meča Premijer lige između Liverpula i Čelsija, u duelu unutar šesnaesterca, Suarez je ugrizao defanzivca Branislava Ivanovića za ruku. Ivanović je šokirano pokazivao sudiji tragove zuba, ali kazna je ponovo usledila tek nakon meča – FA Engleske ga je kaznila sa čak 10 utakmica suspenzije.

Treći ujed: Urugvaj vs Italija (Svetsko prvenstvo 2014)

Najveći skandal dogodio se na Mundijalu u Brazilu. U odlučujućoj utakmici grupne faze između Urugvaja i Italije, Suarez je u kaznenom prostoru ugrizao italijanskog štopera Đorđa Kjelinija za rame.

Bizarnost situacije: Nakon ujeda, Suarez je pao na travu držeći se za svoje zube, glumeći da je on taj koji je povređen. Kjelini je svukao dres i pokazivao jasne otiske zuba sudiji, ali kazne na terenu nije bilo.

Kazna: FIFA je reagovala rigorozno. Suarez je suspendovan na 9 međunarodnih utakmica i potpuno izbačen iz fudbala na 4 meseca (nije smeo ni da trenira sa klubom niti da uđe na stadion). To je bila najstroža kazna u istoriji Svetskih prvenstava.

"Odbrana veka" rukom protiv Gane (Svetsko prvenstvo 2010)

U četvrtfinalu Mundijala u Južnoj Africi, Urugvaj je igrao protiv Gane. U 120. minutu produžetaka, pri rezultatu 1:1, Gana je imala stopostotnu šansu – lopta je već ulazila u mrežu Urugvaja, što bi značilo istorijski plasman jedne afričke selekcije u polufinale. Suarez, koji je stajao na gol-liniji, namerno je rukama, poput golmana, odbranio čist gol.

Dobio je direktan crveni karton i dosuđen je penal za Ganu. Dok je Suarez uplakan izlazio sa terena, zvezda Gane Asamoa Đan je pogodio prečku. Kamere su snimile Suareza u tunelu kako divlje i euforično slavi promašaj. Urugvaj je nakon toga prošao dalje na penale.

Dok su ga u Urugvaju slavili kao heroja koji je žrtvovao sebe za domovinu, čitava Afrika i neutralni ljubitelji fudbala proglasili su ga za najvećeg prevaranta, a on je nakon meča drsko izjavio: "Božja ruka sada pripada meni", aludirajući na Maradonu.

Rasistički skandal sa Patrisom Evrom (2011)

Tokom velikog engleskog derbija između Liverpula i Mančester Junajteda, Suarez je ušao u verbalni sukob sa bekom Junajteda, Patrisom Evrom. Evra ga je optužio da mu je tokom meča više puta uputio uvrede na rasnoj osnovi.

Nakon detaljne istrage Fudbalske asocijacije (FA), utvrđeno je da je Suarez upotrebio reč na španskom jeziku ("negro") u uvredljivom kontekstu. Kažnjen je sa 8 utakmica suspenzije i 40.000 funti.

Dodatni skandal se dogodio na njihovom sledećem susretu na Old Trafordu, kada je Suarez pre početka meča odbio da pruži ruku Evri tokom tradicionalnog pozdravljanja igrača, što je izazvalo bes javnosti i osudu čak i od strane njegovog tadašnjeg trenera Kenija Dalgliša.

Zašto je to radio?

Psiholozi i sportski analitičari su često analizirali Suarezovo ponašanje. Zaključak je uglavnom bio da Suarez na terenu doživljava neku vrstu "pomračenja uma" usled ekstremne želje za pobedom i hiper-kompetitivnosti. Sam Suarez je kasnije u svojoj autobiografiji priznao da u tim momentima nije mogao da kontroliše nalet adrenalina i frustracije, i da je išao na terapije kako bi rešio te probleme sa agresijom.

I pored svih skandala, ostao je upamćen kao "El Pistolero" - jedan od najubitačnijih golgetera u istoriji fudbala, ali sa dosijeom kakav svet sporta pre njega nije video.

