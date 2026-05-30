FNC 31 SPEKTAKL U BEOGRADU: Džoker Ilić ostao bez titule na neverovatan način! Stošić brutalno nokautirao Amerikanca, Bojković slavio, Vaso Bakočević se obrukao
Marko Bojković slavio je nad Pjotrom Nidzelskim iz Poljske jednoglsnom odlukom sudija.
Darko Stošić priredio je poslasticu večeri - brutalnim nokautom patosirao je Amerikanca Grega Hardija.
I na kraju, u borbi večeri Aleksandar "Džoker" Ilić poražen je od Đanija Babira na neverovatan način! Sudija je prekinuo meč zbog "tapkanja"!
Borba večeri: Đani Barbir - Aleksandar Ilić
Džoker Ilić tapkao, pa je Barbir je odneo pobedu u prvoj rundi! Neverovatne scene u Areni!
Hrvatski borac ga je uhvatio u polugu, te je Srbin ostao nemoćan. Nije mu ostalo ništa drugo do da preda borbu.
Darko Stošić - Greg Hardi
Haos odmah na početku meča - sudije su Amerikancu odbile bod zbog kilaže! U prvoj rundi je Stošić jednom oboren na pod, dok je druga protekla oprezno, a srpski borac je uspeo da "zakači" Hardija.
U trećoj rundi Darko Stošić je konačno nokautirao Amerikanca i zabeležio pobedu.
Marko Bojković - Pjotr Nidzelski
Fantastično je Bojković otvorio ovaj meč. Uspeo brzo da obori Poljaka na parter, a onda mu je zadao nekoliko jakih udaraca u glavu. Ipak, izvukao se Nidzelski u prvoj rundi.
Bojković je dominirao u drugoj rundi, činilo se da je Poljak gotov, ali je opet uspeo da ostane na nogama.
Pošto odluka o pobedniku nije pala u trećoj rundi, donele su je sudije - Marko Bojković je bio bolji jednoglasno.
Vaso Bakočević - Hrvoje Sep
MMA borac iz Hrvatske zadao je žestok udarac Bakočeviću i porazio ga u prvoj rundi!
Tomislav Spahović - Valerij Atanasov
Nokauta u prvoj rundi nije bilo, dok je u drugoj rundi Spahović dobio snažan udarac posle kojeg je počeo da krvari. Kako ni treća runda nije donela pobednika, odlučile su ga sudije.
Pobednik je Valerij Atanasov, 29-28, 29-28, 29-28.
Dorobšoh Nabotov i Mihal Figlak
Jednoglasna odluka sudija, Figlak je pobedio Nabotova, 29-28, 29-28, 29-28.
Stanislav Krofak - Aleksandar Janković
Stanislav Krofak pobedio jednoglasnom odlukom sudija!
Izgubio je Janković, Hrvat Krofak jednoglasnom odlukom sudija slavi u Beogradu, 30-27, 29-28, 30-27.
Igor Kavalkanti - Marek Jakimovič
Kavalkanti je razbio nos Jakimoviču - i pobedio! Sudija je odmah prekinuo meč, Jakimovič je pokušao da se odbrani, ali je ubrzo zavšio na zemlji i to je bilo to.
Dalibor Dragojević - Hanbulat Irisbijev
Odlukom sudija Hanbulat Irisbijev je pobednik ove borbe. Jednoglasno!
Sudije su glasale 29-27, 29-28, 29-28.
Luka Pisarić - Jago Silva
Srbin je izgubio! Pokušao je Luka "davljenjem", ali ga je Brazilac okrenuo na leđa, napravio polugu i izvojevao trijumf.
Stošić protiv NFL zveri, Vaso čeka legendu
U glavnoj borbi večeri, srpski MMA borac, verovatno najveća regionalna zvezda u ovom sportu, Aleksandar "Džoker" Ilić dočekuje samouverenog Hrvata Đanija Barbira.
Mnogo pažnje privlači i nastup Darka "Hammer" Tošića, ubedljivo najpopularnijeg teškaša u Srbiji, bar do 1. avgusta, kada će u toj kategoriji debitovati Aleksandar Rakić.
Stošićev (22-7-0) protivnik je bivši NFL igrač i UFC veteran Greg "Prince of War" Hardi (8-5-0).
U velter kategoriji (do 77 kg), neporaženi poljski šampion Kamil Kraska (14/3/0, 3/0/0 FNC) braniće svoj pojas protiv istinske legende regionalnog sporta, Ivice "Terror" Truščeka (46/39/0, 6/3/0 FNC).
Tu je mladi srpski borac Marko "The Skull Crusher" Bojković (9/2/0), koji se bori sa poljskim veteranom Pjotrom Nijedzjelskim (22/9/0) u ugovorenoj težini do 73 kilograma.
Vaso "Psiho" Bakočević (44/24/1) u težini do 80 kilograma se bori protiv 40-godišnjeg Hrvoja Sepa.
Tu su još i borbe Tomislav Spahović - Valeri Atanasov, zatim Stanislav Krofak - Aleksandar Janković, kao i Igor Kavalkanti - Marek Jakimovič.