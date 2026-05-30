Svi događaji
Od najnovijeg
0:29

Borba večeri: Đani Barbir - Aleksandar Ilić

Džoker Ilić tapkao, pa je Barbir je odneo pobedu u prvoj rundi! Neverovatne scene u Areni!

Hrvatski borac ga je uhvatio u polugu, te je Srbin ostao nemoćan. Nije mu ostalo ništa drugo do da preda borbu.

0:14

Bakljada posle pobede Stošića!

WhatsApp Image 2026-05-31 at 12.12.48 AM.jpeg
Foto: Kurir spot

23:48

Darko Stošić - Greg Hardi

Haos odmah na početku meča - sudije su Amerikancu odbile bod zbog kilaže! U prvoj rundi je Stošić jednom oboren na pod, dok je druga protekla oprezno, a srpski borac je uspeo da "zakači" Hardija.

U trećoj rundi Darko Stošić je konačno nokautirao Amerikanca i zabeležio pobedu.

23:22

Kamil Kraska - Ivica Trušček

Kraska je zasluženo pobedio, Truščeku je razbijen nos!

22:54

Marko Bojković - Pjotr Nidzelski

Fantastično je Bojković otvorio ovaj meč. Uspeo brzo da obori Poljaka na parter, a onda mu je zadao nekoliko jakih udaraca u glavu. Ipak, izvukao se Nidzelski u prvoj rundi.

Bojković je dominirao u drugoj rundi, činilo se da je Poljak gotov, ali je opet uspeo da ostane na nogama.

Pošto odluka o pobedniku nije pala u trećoj rundi, donele su je sudije - Marko Bojković je bio bolji jednoglasno.

22:28

Vaso Bakočević - Hrvoje Sep

MMA borac iz Hrvatske zadao je žestok udarac Bakočeviću i porazio ga u prvoj rundi!

22:04

Tomislav Spahović - Valerij Atanasov

Nokauta u prvoj rundi nije bilo, dok je u drugoj rundi Spahović dobio snažan udarac posle kojeg je počeo da krvari. Kako ni treća runda nije donela pobednika, odlučile su ga sudije.

Pobednik je Valerij Atanasov, 29-28, 29-28, 29-28.

21:39

Dorobšoh Nabotov i Mihal Figlak

Jednoglasna odluka sudija, Figlak je pobedio Nabotova, 29-28, 29-28, 29-28.

21:02

Stanislav Krofak - Aleksandar Janković

Stanislav Krofak pobedio jednoglasnom odlukom sudija!

Izgubio je Janković, Hrvat Krofak jednoglasnom odlukom sudija slavi u Beogradu, 30-27, 29-28, 30-27.

20:37

Igor Kavalkanti - Marek Jakimovič

Kavalkanti je razbio nos Jakimoviču - i pobedio! Sudija je odmah prekinuo meč, Jakimovič je pokušao da se odbrani, ali je ubrzo zavšio na zemlji i to je bilo to.

20:15

Dalibor Dragojević - Hanbulat Irisbijev

Odlukom sudija Hanbulat Irisbijev je pobednik ove borbe. Jednoglasno!

Sudije su glasale 29-27, 29-28, 29-28.

20:08

Luka Pisarić - Jago Silva

Srbin je izgubio! Pokušao je Luka "davljenjem", ali ga je Brazilac okrenuo na leđa, napravio polugu i izvojevao trijumf.

16:33

Stošić protiv NFL zveri, Vaso čeka legendu

U glavnoj borbi večeri, srpski MMA borac, verovatno najveća regionalna zvezda u ovom sportu, Aleksandar "Džoker" Ilić dočekuje samouverenog Hrvata Đanija Barbira.

Mnogo pažnje privlači i nastup Darka "Hammer" Tošića, ubedljivo najpopularnijeg teškaša u Srbiji, bar do 1. avgusta, kada će u toj kategoriji debitovati Aleksandar Rakić.

Stošićev (22-7-0) protivnik je bivši NFL igrač i UFC veteran Greg "Prince of War" Hardi (8-5-0).

U velter kategoriji (do 77 kg), neporaženi poljski šampion Kamil Kraska (14/3/0, 3/0/0 FNC) braniće svoj pojas protiv istinske legende regionalnog sporta, Ivice "Terror" Truščeka (46/39/0, 6/3/0 FNC).

Tu je mladi srpski borac Marko "The Skull Crusher" Bojković (9/2/0), koji se bori sa poljskim veteranom Pjotrom Nijedzjelskim (22/9/0) u ugovorenoj težini do 73 kilograma.

Vaso "Psiho" Bakočević (44/24/1) u težini do 80 kilograma se bori protiv 40-godišnjeg Hrvoja Sepa.

Tu su još i borbe Tomislav Spahović - Valeri Atanasov, zatim Stanislav Krofak - Aleksandar Janković, kao i Igor Kavalkanti - Marek Jakimovič.