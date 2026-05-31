Dodao je da ekipa poraz u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena mora da iskoristi kao gorivo da bi dostigla sledeći nivo.

"Pre svega morate proći kroz taj bol, svariti ga i pretvoriti u gorivo za napredovanje i dostizanje sledećeg nivoa. Želim da čestitam Pari Sen Žermenu jer mislim da je najbolja ekipa na svetu. Ono što su u stanju da urade sa loptom, individualnim akcijama, svaka čast njihovim igračima", rekao je Mikel Arteta na konferenciji za novinare, preneli su britanski mediji.

Fudbaleri Arsenala nisu uspeli da osvoje titulu u Ligi šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti izgubili od branioca titule Pari Sen Žermena posle izvođenja jedanaesteraca 3:4, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 1:1.

"Rekao sam igračima da sam ponosan na njih, na ono što imamo s obzirom na okolnosti kroz koje smo prošli. Trenirati ovu grupu igrača, način na koji nose grb. Osvojili smo važnu titulu (Premijer liga), ali smo propustili najveću", naveo je Arteta.

"Nismo bili šampioni 22 godine, a sada smo tek drugi put u istoriji u finalu Lige šampiona. Moramo da shvatimo kakvu smo sezonu imali. Ako te boli, moraš da prođeš kroz to, ako si uradio nešto pogrešno, moraš iz toga da naučiš lekciju. Razmisliti o tome i pokazati ambiciju da želiš ponovo", dodao je trener londonske ekipe.

On je rekao da je teško prihvatiti poraz kada je ekipa bila toliko konstantna u takmičenju do samog finala, a da je na kraju izgubila posle penala.

Govoreći o spornoj situaciji u prvom produžetku i startu Nuna Mendeša nad Nonijem Maduekeom, Areta je ocenio da je mogao da bude dosuđen jedanaesterac za njegovu ekipu.

"Ove sezone sudija je doneo odluku, a drugačije je odlučio kod starta Kristijana Moskere i to je važno, ti detalji nisu išli u našu korist. U poslednja 72 sata gledao sam sve penale u ovom takmičenju ove sezone da bih razumeo šta je penal, a šta nije. Ovo je lako mogao da bude penal", rekao je on.

U ekipi Arsenala strelci iz penala bili su Viktor Đekereš, Deklan Rajs i Gabrijel Martineli, Ebreči Eze je u drugoj seriji šutirao pored gola, a Gabrijel u poslednjoj seriji preko gola.

"Gabrijel je želeo da izvede peti penal. Pripremali smo se i trenirali za ovaj trenutak. Uglavnom su izvođači Bukajo (Saka), Martin (Edegor), Kaj (Haverc). Ali znali smo da ako dođemo do produžetaka i penala, da bi izvođači mogli da budu drugi igrači", rekao je Arteta.

"To morate da uradite u tom trenutku. Nismo imali sreće što nismo imali istu preciznost kao oni i zbog toga nismo pobedili", dodao je Arteta.

