Cenjen je i poštovan Duško Todorović u najjačoj MMA organizaciji UFC.

U prilog tome i činjenica da je Duško Todorović potpisao novi ugovor sa UFC, svoj četvrti po redu.

Duško Todorović prilikom potpisivanja ugovora sa UFC Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2026 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Arena 1. avgusta

Pre nekoliko dana UFC je potvrdio da će Duško Todorović raditi meč u Beogradu 1. avgusta u Areni, a protivnik će mu biti Švajcarac Robert Valentin. Ono što je značajno istaći, jeste da je i ovaj put Duško Todorović potpisao sa UFC dugoročni ugovor, da budemo precizniji, na više borbi. Baš kao i svaki prethodni put.

Tim povodom Duško Todorović održao je konferenciju u Beogradu.

- Ovo je veoma bitan trenutak u mojoj sportskoj karijeri. Kada sam pre mnogo godina počeo da se bavim ovim sportom, i kada sam počeo da treniram, nisam razmišljao o ovim stvarima. Jedino mi je bio važan trening, i kako da napredujem iz dana u dan. Posle svog iskustva mi je čast da sa vama podelim potpisivanje ovog ugovora - kazao je Duško Todorović i dodao:

Duško Todorović, novi ugovor sa UFC Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2026 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Da ne pravim od miša slona

- Laknulo mi jeste što sam potpisao novi ugovor, ali i dalje jako ozbiljno shvatam ovaj meč. Borim se na deset minuta od kuće. Tu nema prostora za grešku ili potcenjivanje protivnika. Idem tamo sa jednim ciljem, a to je pobeda.

Istakao je srpski MMA borac koliko mu znači što će meč raditi u rodnom gradu.

- Činjenica da je u Beogradu, to je sve jako lepo, sve super, ali to je samo još jedan meč na kraju krajeva. A mečeve uvek shvatam maksimalno ozbiljno. Ne želim da pravim od miša slona, već ću to da shvatim kao profesionalac i tako ću to da odradim - rekao je Todorović

Duško Todorović na merenju pred zvaničnu borbu u UFC Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Valentin ozbiljjan rival

Duško Todorović (32) se mečom protiv Roberta Valentina vraća pred beogradsku publiku posle nekoliko godina. Kao borac prošao je kroz sito i rešeto u UFC što je samo ojačalo njegov moral i karakter. Poznat je po svom atraktivnom, beskompromisnom stilu i sjajnom greplingu. Kako u njegovom opisu analitičari vole da kažu - Duško je fajter koji uvek ide na završnicu.

U svojoj MMA karijeri Duško Todorović ima skor od 13 pobeda i šest poraza.