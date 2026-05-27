UFC, vodeća svetska organizacija u mešovitim borilačkim veštinama, bira Beograd za svoj istorijski debi u Srbiji. U glavnoj borbi večeri, trinaestoplasirani izazivač velter kategorije, Uroš Medić odmeriće snage sa petnaestoplasiranim Danijelom Rodrigezom u subotu, 1. avgusta, u Beogradskoj areni.

Foto: UFC

Ulaznice će biti puštene u prodaju u petak, 29. maja u 10:00 časova po srednjoevropskom vremenu (CEST) putem servisa tickets.rs. Članovi Fight Club-a imaće priliku da kupe karte u ranoj prodaji već u sredu, 27. maja od 10:00 časova, dok će oni koji su ranije registrovali svoj interes za ovaj događaj pristup dobiti u četvrtak, 28. maja u 10:00 časova.

UFC fanovi mogu podići svoje iskustvo na viši nivo uz ekskluzivni VIP paket. Paketi uključuju vrhunska sedišta, pristup privatnom all-inclusive salonu sa hranom i pićem, priliku za upoznavanje i fotografisanje sa UFC borcima, kao i nezaboravnu šansu da nakon događaja zakorače u kultni UFC Oktagon. Za više informacija i detalje o paketima posetite tickets.rs.

Ovim dugoočekivanim debijem u Srbiji, UFC stiže u Beograd kako bi priredio istorijsko veče unutar Oktagona. Uz vrhunske talente okupljene iz celog sveta, ovaj događaj se profilira kao nezaobilazan spektakl.

Uroš Medić (13-3-0, nastupa iz Ankoridža na Aljasci, poreklom iz Novog Sada, Srbija) ulazi u Oktagon naoružan preciznim udarcima koji su ga učinili jednim od najopasnijih finišera u velter kategoriji. Rangirani izazivač je nanizao impresivne nastupe, uključujući uzastopne pobede prekidom u prvoj rundi nad Džefom Nilom, Gilbertom Urbinom i Muslimom Salihovim, a u Beograd stiže gladan da zacementira svoje mesto među elitom divizije.

Uroš Medić u borbi protiv Džefa Nila Foto: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia, Justin Renfroe/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Danijel Rodrigez (20-5-0, nastupa iz Alhambre, Kalifornija) postao je stalno ime na rang listi velter kategorije zahvaljujući svom oštrom, tehničkom boksu i čeličnom pristupu u borbi.

Rodrigez ulazi u meč sa nizom od tri uzastopne pobede, od kojih je u poslednjoj savladao Kevina Holanda na UFC 318, a sada dolazi u Beograd s namerom da ostvari najveću pobedu u svojoj karijeri.

Ostale potvrđene borbe na programu

Domaći borac srednje kategorije i diplomac Dana White’s Contender Series programa, Duško Todorović (13-6-0, nastupa iz Beograda, Srbija), boriće se protiv Roberta Valentina (11-6-0, nastupa iz Ciriha, Švajcarska) pred domaćom publikom u Beogradskoj areni.

Dugogodišnje ime na rang listi poluteške kategorije, Aleksandar Rakić (14-6-0, nastupa iz Beča, Austrija, poreklom iz Srbije), prelazi u tešku kategoriju po prvi put, a protivnik će mu biti poljski veteran Marcin Tibura (27-11-0, nastupa iz Lođa, Poljska).

Ante Delija (26-8-0, nastupa iz Dubrovnika, Hrvatska) odmeriće snage sa Džonijem Vokerom (22-10-0, 1 NC, nastupa iz Las Vegasa, Nevada, poreklom iz Rio das Otras, Brazil) u teškaškom okršaju.

Srpski potencijal Jovan Leka (13-2-0, nastupa iz Novog Sada, Srbija) debituje u UFC-u u teškaškom sudaru protiv Maksa Gimenisa (6-2-0, nastupa iz Gejtersburga, Merilend).

UFC debitant Vlasto Čepo (14-3-0, nastupa iz Novog Sada, Srbija) ukrstiće rukavice sa Gilbertom Urbinom (7-4-0, nastupa iz Rio Grande Velija, Teksas) u meču srednje kategorije.

