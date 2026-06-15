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Selektor fudbalske reprezentacije Tunisa Sabri Lamuši rekao je danas da je njegova ekipa na utakmici protiv Švedske kažnjena zbog niza grešaka i dodao da bi takve greške mogle biti kobne za njihove šanse na Svetskom prvenstvu.

Slavlje fudbalera Švedske na meču protiv Tunisa! Foto: Heuler Andrey / Zuma Press / Profimedia, Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia

"Težak je poraz. Bolan je. Započeti takmičenje sa ovako teškim porazom zaista je teško", rekao je Lamuši na konferenciji za novinare, prenela je agencija Hina.

Fudbaleri Tunisa izgubili su danas u Montereju sa ubedljivih 1:5 od selekcije Belgije, u utakmici prvog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu.

Lamuši je dodao da su njegovi igrači bili svesni pretnje koju predstavljaju švedski napadači, ali da nisu uspeli da se nose sa njom. ; "Sa igračima svetske klase koje imamo u dvojici švedskih napadača, to je nešto od čega se ne možete oporaviti", rekao je on.

Više je puta istakao individualne greške kao glavni razlog teškog poraza.

"Napravili smo previše grešaka", rekao je on.

Lamuši je rekao da je osećao da je Tunis pokazao znakove poboljšanja nakon pauze pre nego što su nove greške uništile njihove nade za povratak.

Tunis će u sledećoj utakmici Grupe F igrati protiv Japana 21. juna. ; "Imamo svoj ponos. Moramo da reagujemo. Moramo dati bolju sliku", zaključio je selektor Tunisa.

Beta

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