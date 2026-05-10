Šon Striklend je otkrio da je postao šampion nedugo nakon što je zadovio tešku povredu.
RAZBIO "NEPOBEDIVOG", PA ZAPREPASTIO PLANETU! Novi šampion otkrio - do istorijskog uspeha došao teško povređen!
Striklend je šokirao sve pobedom nad Hamzatom Čimaevom koji je zabeležio prvi poraz.
Amerikanac je postao UFC prvak.
Šon Striklend je nakon velike pobede otkrio da je nekoliko dana pre borbe doživeo tešku povredu prilikom sparinga sa MMA zvezdom Džonijem Eblenom.
UFC spektakl, Šon Strikland - Hamzat Čimaev Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia, Ishika Samant / Getty images / Profimedia
"Jedna zabavna priča. U utorak sam sparingovao sa Džonijem, tim gadom, šampionom PFL-a. On me je oborio. Udario sam u cigleni zid i pokidao rame. Dakle, u utorak sam zadobio rupturu akromioklavikularnog zgloba prvog stepena i sećam se da sam ležao u krevetu u utorak uveče. Siguran sam da negde postoji video kako udaram ramenom – stavite bolje štitnike! Ležao sam tamo i nisam mogao da ležim na desnoj strani", poručio je Striklend.
