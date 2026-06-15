Hrvatska teniserka Dona Vekić osvojila je titulu na turniru u londonskom Kvinsu, pošto je u finalu pobedila domaću igračicu Emu Radukanu sa 6:0, 7:6 (6).
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HRVATICA OSVOJILA LONDON: Vekić osvojila titulu na turniru u Kvinsu
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Vekić, 76. igračica sveta, pobedila je 42. teniserku i osvajačicu Ju-Es opena iz 2021. godine za sat i 48 minuta.
Dona Vekić Maldivi Foto: Printskrin/Instagram
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U prvom setu Vekić je tri puta oduzela servis rivaki za ubedljivih 6:0, dok je u drugom delu igre Radukanu posle dva napravljena brejka vodila sa 5:2.
Vekić se vratila i serijom od četiri uzastopna gema stigla do vođstva 6:5, da bi zatim propustila tri meč lopte na servis Radukanu.
Drugi set je odlučen u taj-brejku, u kojem je Vekić iskoristila ukupno petu meč loptu i slavila sa 8:6.
Ovo je za hrvatsku teniserku peta WTA titula u karijeri, a prva nakon marta 2023. godine i slavlja u meksičkom Montereju.
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