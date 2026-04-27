Pred nama je 30. aprila prvi "bare knuckle" spektakl ikada u Srbiji, koji će biti održan u Ložionici, a gde ćemo gledati osam spektakularnih borbi, od kojih će posebno da "pršti" na "main eventu", gde će snage odmeriti Srbin Stefan Dobrijević i crnogorski borac Alfred Koci.

Njih dvojica su imali novo suočavanje nakon konferencije koja se pre nekoliko dana pretvorila u haos i sukob - Konstantina "Dijamanta" Čjobanua i Ali Heibatija, čija borba je "co-main event".

Ovoga puta su se Dobrijević i Koci sreli ispred spomenika Neznanom junaku na Avali, jednom od simbola Beograda. Tu je došlo do tenzije, jedan drugom su se unosili u lice, posle čega je došlo i do guranja.

Deluje da Stefan Dobrijević i Alfred Koci jedva čekaju da uđu u ring i da se pobiju golim šakama. Nema sumnje, navijači i ljubitelji borbi će imati pravi spektakl koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Dobrijević i Koci su već imali priliku da se bore golim šakama, na BKFC događaju u Budvi, kada su obojica pobedili svoje rivale, a tom prilikom su u publici oduševili i Konora Mekgregora.

Nema sumnje, oduševiće i publiku u Beogradu. Spektakl u Ložionici počinje 30. aprila od 18 časova.