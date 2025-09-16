Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Turske, Ergin Ataman, nije mogao da sakrije emocije pred morem navijača koji su dočekali nacionalni tim u Istanbulu uprkos porazu u finalu Evrobasketa.

Iako su Turci iz Rige doneli srebro, nakon što su u borbi za zlato poraženi od Nemačke, publika ih je pozdravila kao prave šampione.

Aerodrom je bio ispunjen pesmom i aplauzima, a Ataman je kroz suze u očima zahvalio okupljenima na nezaboravnom dočeku.

Ataman se navijačima kroz suze obratio i poručio:

"Srebrna medalja posle toliko godina je, naravno, veliki uspeh i turski narod je ponosan na ove momke. Ipak, ja sam veoma tužan. Istorija pamti samo šampione, a mi smo to propustili za dlaku. Izvinjavam se našim građanima koji su verovali u nas i sa uzbuđenjem čekali taj trofej ispred svojih ekrana. Iskreno verujem da će ovi momci, koji su vratili tursku košarku na sam vrh Evrope, u bliskoj budućnosti doneti ovaj pehar našoj zemlji", rekao je Ataman i potom dodao:

"Zahvaljujemo se turskom narodu koji nas je prigrlio i čija je podrška rasla iz dana u dan tokom prvenstva. Ovi mladići, ovi momci, predstavljali su tursku zastavu sa velikom strašću pred celim svetom, do poslednje sekunde. Ponosni smo, ali ja lično sam veoma tužan. Sanjao sam da donesem titulu šampiona turskom narodu. Izgubili smo prvenstvo poslednjom loptom, ali smo ponovo učinili da turski narod zavoli košarku. Zato se još jednom zahvaljujem ovim momcima", zaključio je proslavljeni trener.