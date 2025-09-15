Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočavala se sa velikim problemima pred start Eurobasketa 2025, ali su naše komšije i pored toga ostavile dobar utisak.

Borili su se Bosanci koliko su mogli, završili su učešće u osmini finala porazom od Poljske, a selektor Adis Bećiragić imao je emotivno, ali i žestoko izlaganje za ""Hajat TV" gde je udario po svim igračima koji su odbili nacionalni tim.

- Naljutio sam se na trenera, neću da igram. Kakav si ti miš. Kakav si ti bednik. Kakav si ti patriota. Naljutim se na trenera, ostavim svoju raju, neću da igram. To su bednici i klošari. Ovo sve to govorim zato što sam sve to prošao. Imam pravo da kažem. Mogao sam se sto puta naljutiti, mogao sam se sto puta prodati za pare - rekao je Bećiragić, pa u dahu nastavio:

1/8 Vidi galeriju Adis Bećiragić Foto: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia, MARIUS BECKER / AFP / Profimedia

- Bosanac patriota se pokaže kad svi tvoji pobegnu, ti ostaneš. Kad svi pobegnu od puške, ti uzmeš pušku. Kad ti kaže država ideš da igraš, odeš da igraš. Ne pitaš je li hotel s pet zvezdica ili je gvozdeni krevet. Kad ti ponude lovu da ostaviš državu, ti kažeš ne, ja ću svoju državu, a ne lovu. Kad zakopaš svoju majku koja ti je najvažnija osoba na svetu i za 20 sati izađeš na teren na Evropskom prvenstvu i ne pokažeš nimalo težine koju nosiš u svom srcu, nego vodiš svoju reprezentaciju. Zato svi ovi klošari, papci, bednici, primitivci, koji nikad nisu bili ni dva posto u poziciji u kojoj sam ja, mogao bih im reći da sam pravo rahat!

Nema dileme da će ove reči potresti čitav region, a šta vi mislite, da li je Bećiragić u pravu što je javno udario po igračima? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li je Adis Bećiragić u pravu što je javno udario po igračima? Da, maksimalno podržavam ovakvu odluku 80.55% Ne, to je trebalo uraditi na drugačiji način 11.7% Teško je proceniti 7.75%

BONUS VIDEO: