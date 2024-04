BLISTAVI LEPOTANI NA ČETIRI TOČKA: Izložba oldtajmera u Loznici, Tršiću i Banji Koviljači (FOTO)

LOZNICA - Koliko se automobilska industrija promenila od nastanka do danas moglo se videti na današnjoj velikoj izložbi oltajmera održanoj u sklopu pretprazničnih prvomajskih i vaskršnjih programa u Tršiću i Loznici. Nekada su to bile prave drumske lađe, dugačke, elegantne, udobne, o čijem se izgledu mnogo vodilo računa, a njihova lepota je do danas ostala netaknuta i izaziva oduševljenje.

Mogli su Lozničani na šetalištu kod Vukovog doma kulture uživati u oldtajmerima, vratiti se u neka prošla vremena kada su konstruktori automobila težili eleganciji, tehničkoj virtuoznosti, a kola su imala dugačke haube, velike šoferšajbne i često detalje od hroma. Oldtajmeri su čuvati istorije automobila, danas se u tu grupu ‘’vozilo istorijskog značaja’’ smatraju stara 30 i više godina, a mnoga su kao vino, što starija to bolja. Posetioci svih generacija zagledali su, fotografisali i komentraisali izložena vozila, a pred njima su bili sportski mercedes, maleni fića, nekada vrlo popularni tristać, reno 4, ali i šervoleti, britanski rover, a mnogo pažnje privukla je ford kobra, kao i žuti spaček sa prikolicom i šervolet kamionet.

1 / 8 Foto: Kurir/T.Ilić

- Loznica je domaćin ove izvanredne izložbe oldtajmera koji su prvo bili u Tršiću, sada su ovde, a u nedelju će biti uparkirani u parku Banje Koviljače. Privukli su veliku pažnju, a izložba je samo deo bogatog programa koji smo pripremili u ove pretpraznične i praznične dane – rekla je Snežana Perić, direktorka Turističke organizacije Loznice.

Lozničani su uživali u izloženim vozilima, a taj doživljaj omogućio im je Oldtajmer klub iz Beograda čiji predsednik Boro Nastasić kaže da su prvi put u Loznici.

- Potrudili smo se da se dobro predstavimo i stigli smo sa 25 automobila. Ovde je mnogo lepih i baš atraktivnih primeraka, imamo dosta predratnih vozila koja posetiocu prepoznaju jer su se pojavljivali u mnogim domaćim serijama i filmovima. Videli su ih u ‘’Senkama nad Balkanom’’, ‘’Kralju Aleksandru’’ i mnogim drugima. Ovde su najstariji pontijak iz 1928, bjuik iz 1930, citroen iz 1951. godine, ima tu kadilaka, klajslera iz pedesetih, vozila koja su jako retka. Imamo članove i van Beograda, a jedan je Lozničanin koji ima pežo 404, kupljen je kao nov i do danas je ostao u Loznici – kaže Nastasić.

Dok su se limuzine caklile na aprilskom suncu, mnogi su komentraisali da su to bili automobili, sa ukrasnim detaljima, udobnim sedištima, prave krstarice kojima se moglo lagano jezditi dugačkim drumovima. Oldtajmeri su na kratko vratili duh prošlih vremena na lozničke ulice kojima su produžli odlazeći ka Banji Koviljači gde će se sutra predstaviti i podsetiti na dane kada su kola bila veća, elegantnija, a život sporiji, za razliku od današnjih kada svi nekuda žure, a dizajneri automobila i ne pokazuju baš neku preteranu kreativnost.

Kurir.rs/T.Ilić