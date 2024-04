NIKOLU ROKVIĆA ŠESTOG DANA PUTA ZA GRČKU PRESRELI ONI: Pevač presrećan kad ih je ugledao, odmah objavio fotografije! Pogledajte

Nikola Rokvić pre šest dana je krenuo pešaka na put dug 1.060 km, do manastira Nektarija Eginskog, u Grčkoj, a na tom putu će prikupljati sredstva za kupovinu aparata za dijagnostifikovanje kancera mozga kod dece i renoviranje dela dečje onkologije.

Nema sumnje da je porodica najveća podrška Nikoli u njegovoj misiji, a Rokvićeva supruga se tim povodom otkrila detalje ovog humanog cilja:

- On je stvarno onako optimističan u početku. Za sada je prešao nekih 90 km, obzirom da preko dana prelazi, dnevno pređe oko 30, tako da možete i da pratite, stvarno na Instagram profilu on obaveštava svakodnevno. I za sada se stvarno sjajno oseća, jako je uzbuđen, zahvalan je svim ljudima koji su učestvovali, kompanijama, svima koji su uključeni u fondaciju i u njegovu misiju. Mislim, on se dugo sprema na ovaj podvig, tako da on je sada zaista fizički i psihički spreman i njega su pripremali ljudi koji se bave ekstremnim maratonima, tako da on već zna šta može i da ga čeka na ovom njegovom putu, ali nekako verujem da će biti teško sigurno u određenim momentima, ali verujem da i kada fizički nekako telo možda oslabi, umom neće, a to je ono što je najvažnije - rekla je Bojana Rokvić tada.

- Ovo je nezapamćen podvig, ali nismo očekivali ovakav odziv. I ja sa decom krećem na put u subotu, pridružićemo mu se usput. Za vreme Uskrsa on će biti u Makedoniji, pa ćemo se tamo naći. Bićemo i dva dana zajedno, to je ono što je najvažnije i deci i njemu - kaže Bojana.

