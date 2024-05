ZAPLIVALI ĐACI U VELELEPNOM NOVOM ZATVORENOM BAZENU: Odžan prvi čas fizičkog vaspitanja u vodi, građani oduševljeni (FOTO)

GORNJI MILANOVAC - Zatvoreni bazen u Gornjem Milanovcu je prevashodno otvoren kako bi bio na usluzi deci ovog kraja i kako bi oni u okviru časova fizičkog vaspitanja naučili da plivaju.

Prvi učenici koji su danas imali čas fizičkog vaspitanja na zatvorenom bazenu su učenici Ekonomsko - trgovačke škole „Knjaz Miloš”, Osnovne škole „Momčilo Nastasijević” i Osnovne škole „Arsenije Loma”. Predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević prisustvovao je jednom od časova fizičkog vaspitanja.

„Jako sam srećan i zadovoljan što je naš plan ispunjen, a to je da zatvoreni bazen koriste sva naša deca sa teritorije opštine Gornji Milanovac, podjednako učenici sa gradskog i seoskog područja. Oni su juče počeli sa posetama, radi upoznavanja samog bazena i prostora, a danas su prvi učenici iskoristili mogućnost da ovde imaju čas fizičkog i da nauče neke nove tehnike plivanja. Posebno mi je drago što smo uspeli da podelimo sve termine i osnovnim i srednjim školama, tako da će sva deca dolaziti ovde na bazen.

To i jeste suština zašto smo ga napravili. Raduje me i to što su brojni sugrađani iskoristili priliku da dođu ovde, prethodnih dana prodat je veliki broj karata. Nadam se da će i u budućnosti naši sugrađani dolaziti na bazen u komercijalnim terminima. Ovom prilikom pozivam i privredu naše opštine da kupe sezonske ulaznice za svoje zaposlene jer su daleko jeftinije i na taj način pomognu lokalnoj samoupravi i Sportsko - rekreativnom centru, kako bi se ovaj objekat održavao i kako bismo i u decenijama koje slede mogli da primimo svu našu decu i omogućimo im da imaju časove fizičkog na bazenu”, izjavio je Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac.

