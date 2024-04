"LJUDI MI DAJU HRANU, VODU I PRILOGE" Nikola Rokvić se oglasio za Kurir tokom hoda do Grčke: Teške stvari me tek čekaju!

Nikola Rokvić ekskluzivno za Kurir otkrio je kako teče njegov put do Egine, kako ljudi reaguju kada ga sretnu, koliko mu pomažu, kao i koliko mu znači podrška medija, porodice, prijatelja ali i njegovih pratioca.

- Malopre sam završio današnju rutu od 34km. Stigao sam do Jagodine, prelazio sam brda, bilo je upsona, od Markovca do Jagodine, bilo je naporno ali hvala Bogu sve je kako treba. Na putu je divno, oseća se radost, podrška mnogih ljudi, javljaju mi se, daju mi vodu i hranu, priloge. Predivni ljudi, veoma sam radostan i to mi daje podstrek da budem bolji i lakše pređem ceo put - rekoa je Nikola pa nastavio:

foto: screenshot

- Tek sam završio četvrti dan, mislim da me teške stvari tek čekaju, sada je dosta prisutna euforija, radost i cela podrška prijatelja i ljudi, u početnoj fazi smo. Posle 30 km kreće umor, ali izdržavam.

Odakle crpiš snagu?

- U molitvi, i u mislima na moju porodicu, i za sve ljude, za decu kojoj pomažemo, to su neke stvari koje kad bude teže mislim na njih pomolim se bogu i nekako se dobije snaga i dodatna energija da izdržiš i mnogo više uradiš. Čujem se sa porodicom to je moja najveća snaga i radost, zahvalan sam Bojani što me podržava, ipak je ona sama sa troje dece, ni njoj nije lako, ali lepo smo se organizovali - rekao je pevač pa otkrio koliko je lepo pešačiti, posebno kada je sa takvim razlogom:

foto: Printscreen Instagram

- Kada bi ljudi znali koliko je lepo pešačiti, ta lepota koju imam dok hodam i ako je još povezano sa humanim ciljem onda to stvarno dobija veoma radosnu dimenziju. Ja bih svima preporučio da pešače, ko je koliko u moći. - rekao je Nikola za Kurir.

