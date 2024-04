"KAD MU TELO FIZIČKI OSLABI, UM NEĆE" Žena Nikole Rokvića otkrila detalje pevačevog HODOČAŠĆA do Grčke, ovako će proslaviti Vaskrs

Naš pevač Nikola Rokvić pre tri dana započeo je hodočašće, i preći će 1.060km kako bi stigao do Egine, gde se nalazi čuveni manastir Svetog Nektarija Eginskog, a na tom putu prikupljaće sredstva za svoju fondaciju "Porodica". Njegova supruga Bojana Barović i otkrila da li će se pridružiti suprugu i koji su dalji planovi ove porodice.

Kako je navela, Nikola Rokvić spreman je na sve izazove koji su pred njim, jer se već izvesno vreme spremao sa vrhunskim profesionalcima za ovaj poduhvat.

- On je stvarno onako optimističan u početku. Za sada je prešao nekih 90 km, obzirom da preko dana prelazi, dnevno pređe oko 30, tako da možete i da pratite, stvarno na Instagram profilu on obaveštava svakodnevno. I za sada se stvarno sjajno oseća, jako je uzbuđen, zahvalan je svim ljudima koji su učestvovali, kompanijama, svima koji su uključeni u fondaciju i u njegovu misiju. Mislim, on se dugo sprema na ovaj podvig, tako da on je sada zaista fizički i psihički spreman i njega su pripremali ljudi koji se bave ekstremnim maratonima, tako da on već zna šta može i da ga čeka na ovom njegovom putu, ali nekako verujem da će biti teško sigurno u određenim momentima, ali verujem da i kada fizički nekako telo možda oslabi, umom neće, a to je ono što je najvažnije - kaže Bojana Rokvić.

Kaže da iako su se nadali velikom odzivu, ovako nešto nisu očekivali.

- Ovo je nezapamćen podvig, ali nismo očekivali ovakav odziv. I ja sa decom krećem na put u subotu, pridružićemo mu se usput. Za vreme Uskrsa on će biti u Makedoniji, pa ćemo se tamo naći. Bićemo i dva dana zajedno, to je ono što je najvažnije i deci i njemu - kaže Bojana.

Ističe i da je plan fondacije "Porodica" da pomažu deci i višečlanim porodicama.

