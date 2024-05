PREŽIVELA MASAKR KOD MLADENOVCA Andrijana 5 meseci bila u bolnici, ubijeni joj prijatelji i braća OSTALA MI JE SAMO BORBA ZA ŽIVOT

Pre 4. maja 2023. imala sam život pun druženja, ljubavi, snova, želja i život bez bola. Sada, nakon pet meseci provedenih u bolnici, imam samo borbu za život.

Ovim potresnim rečima počela je svoju priču za Kurir Andrijana Mitrović (18) iz Malog Orašja kod Smedereva, jedna od 12 teško povređenih mladih ljudi, koje je pre tačno godinu dana u krvavom piru teško ranio okrivljeni Uroš Blažić (21) iz Dubone kod Mladenovca.

Blažić je u svom sumanutom krvavom piru, koji se dogodio samo dan nakon masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, bez razloga počeo da puca na ljude koji nikome nisu bili ni krivi ni dužni. Tog 4. maja, Blažić je ubio devetoro mladih ljudi u Malom Orašju i Duboni, a ranio je njih 12 hicima iz kalašnjikova.

hrabra devojka andrijana mitrović koja je preživela maskar foto: Nemanja Nikolić

Andrijana Mitrović uspela je da preživi hice, a na godišnjicu zločina za Kurir prepričava nezamislive scene. Kako kaže, kobne večeri bezbrižno je sedela na klupici ispred škole u Duboni, a onda se pojavio pomahnitali ubica i izrešetao je.

- Društvo se okupilo kod spomenika u Ravnom Gaju u Malom Orašju, ali sam ja sa dve drugarice odlučila da odem do škole u Duboni, kako bih se javila i prijateljima koji su tamo bili - priseća se ova hrabra devojka. Podsetimo, u školskom dvorištu u Duboni sedela je grupica mladih, među njima su bili i ubijeni Dalibor Todorović, kao i ubijeni brat i sestra, Milan i Kristina Panić.

na mestu pucanjave u dvorištu škole u duboni, sada su oslikabni murali, a ispred je postavljena i spomen ploča u čast ubijenim panićima i todoroviću foto: Zorana Jevtić

- Dača (Dalibor Todorović) se šalio kada smo nas tri došle: "Vidi, došle nam Orašanke iako je slavlje kod njih". Ubrzo zatim, neko je povikao: "Lezite dole!". Nismo očekivali da će se nešto strašno desiti - kaže još uvek vidno potresena Andrijana i nastavlja:

- On je počeo da puca po nama, pogodio me je u nogu i ruku. Drugarici Anđeli koja je došla sa mnom pucao je u glavu, ona je počela da vrišti. Čuo je njene krike i počeo da se vraća do nas, a tada joj je Ivan (povređeni tinejdžer) rekao: "Ćuti, evo vraća se!". Vratio se i tada nas je sve po još jednom upucao. Mene je taj treći metak pogodio u leđa. Sećam se, Anđela je zapomagala: "Krvari mi glava, umirem".

andrijana se hrabro nosi sa svim što je zadesilo tog kobnog 4. maja foto: Nemanja Nikolić

Ubica je nakon rafalne paljbe pobegao, a Andrijana kaže da se nakon toga malo čega seća. Transportovana je za Beograd u bolnicu, gde su joj se lekari danima borili za život. Kako kaže, na bolničkom lečenju je za ovih godinu dana bila tri puta, ukupno 144 dana.

- Nakon 102 dana izašla sam iz bolnice, a onda su usledila nova 24 dana, pa 18 dana. Ukupno sam bila nekih pet meseci u bolnici, nisu mi davali velike šanse da preživim. Ostala sam bez bubrega, jetra mi je potpuno uništena, slezina, debelo crevo, ali i tanko - kaže Andrijana plačući. Ipak, uprkos svim teškoćama, ona je veliki borac.

andrijana se trudila da ispriča dan koji joj je uništio život, i dan kada je sotala bez bližnjih prijatelja i braće foto: Nemanja Nikolić

- Moj život više nije isti. Zbog tog monstruma ja više nemam mnoge prijatelje, mrtvi su. Drugim mojim prijateljima život je uništen, kao i moj. Smrtna kazna je mala za monstruma koji nam je uništio život. Ne znam ni koja bi bila adekvatna kazna za ovo što je on uradio, razmišljam i da li ću uopšte moći da stanem do njega u toj sudnici kada počne suđenje, koje je zakazano za 23. maj.

Andrijana je u masakru ostala i bez dva brata od stričeva, Petra (25) i Marka Mitrovića (18). Oni su joj rođaci po očevoj liniji, a brutalno su ubijeni kod spomenika u Ravnom Gaju. Nastradali su od ruke istog čoveka koji je njoj zauvek promenio život. Marko Mitrović je, podsetimo, teškim povredama podlegao na mestu, dok se Petar 50 dana borio za život u beogradskoj bolnici, ali na kraju nije izdržao.

00:49 Andrijana Mitrović povređena u Duboni

Suze same liju Samo jednom sam išla na groblje, nemam snage za to Hrabra Andrijana Mitrović kaže da i dalje ne može da shvati da ubijenih više nema. - Nešto sam pričala pre neki dan sa drugaricom i ona mi kaže: "Pa, pitaj ga", a onda se setim da on više nije živ... Mi i dalje ne možemo da shvatimo da njih nema, da nisu živi. Nismo svesni da se više neće vratiti - kaže Andrijana dok briše suze. Objasnila nam je da ide u Ravni Gaj, gde su joj ubijena braća i prijatelji, ali da ne može da posećuje njihove večne kuće. - Samo jednom sam išla na groblje i ne mogu više. Nekako, nemam snage - kaže Andrijana, dok joj suze same liju niz obraze.

x 12 meseci prošlo od zločina x 9 osoba ubijeno x 12 osoba ranjeno x 2 sela zavijena u crno zauvek x 20 godina robije preti okrivljenom

Spisak žrtava Oni su izgubili živote Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Marko Mitrović, nikola mitić, aleksandar milovanović, milan panić, kristina panić i dalibor todorović foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Društvene mreže 1. Nikola Milić (15) Malo Orašje 2. Aleksandar Milovanović (17) Malo Orašje 3. Marko Mitrović (18) Malo Orašje 4. Lazar Milovanović (19) Malo Orašje 5. Nemanja Stevanović (21) Malo Orašje 6. Petar Mitrović (25) Malo Orašje 7. Kristina Panić (19) Dubona 8. Milan Panić (22) Dubona 9. Dalibor Todorović (24) Dubona

Bonus video:

03:53 KURIR ISPRED RIBNIKARA I U DUBONI: Ljudi polažu vence pred školom, uskoro počinje specijalan program, u selu GLASNA I BOLNA TIŠINA