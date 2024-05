UHAPŠENI DILERI U BORU, IMALI SKORO 100 GRAMA KOKAINA: Vrednost droge veća od 8.000 evra

Policija u Boru uhapsila je meštanine L.M. I Đ.B. zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, na osnovu operativnog rada, došla do saznanja da dvojica osumnjičenih prevoze narkotike. U samom gradu Boru, u poprečnoj ulici u blizini centra, policija je zaustavila automobile koji je vozio Đ.B, a drugoosumnjičeni L.M. sedeo na mesto suvozača.

Prilikom pretresa vozila, policija je pronašla dva sakrivena paketića u Kojima je ukupno bilo 59,18 grama kokaina. Daljim pretresom auta otkrivena je metalna kutija u kojoj je bilo još 37,5 grama kokaina. U kolima su bile I dve vagice za precizno merenje sa tragovima kokaina.

Policija je ukupno od osumnjičenih zaplenila 96,68 grama kokaina čija je ulična vrednost od 90 do 100 evra po jednom gramu. Više javno tužilaštvo u Zaječaru odredilo je osumnjičenima zadržavanje do 48 sati, ali će zadržavanje najverovatnije produžiti do 30 dana.