SRPKINJA OTIŠLA U UGANDU DA POMOGNE DECI KOJA ŽIVE BEZ VODE! Pešačili kilometrima do ZAGAĐENIH izvora, VRATILA IM OSMEH NA LICE!

Tamara Misirlić, osnivač istoimene humanitarne fondacije otputovala je u afričku državu Ugandu, u mali grad Mbale.

U ovim krajevima deca žive bez vode i često pešače kilometrima do najbližeg izvora ili reke, odakle posle do sela moraju da nose vodu. Njen cilj je da izgradi bunare koji bi ljudima umnogome olakšali život.

I upravo iz ove daleke afričke zemlje ona se uključila u emisiju Puls Srbije.

- Pre svega dobar dan vama i svim gledaocima iz Ugande. Trenutno se nalazimo ovde sa ovom divnom decom, moj prijatelj Marko, moja starija sestra i ja. Došli smo na ideju tako što je meni jedan učitelj iz njihovog sirotišta poslao video snimak gde su se deca molila za mene. On je njima pričao o mom humanitarnom radu i zaista se javila neka želja još iz prošlosti da ja jednog dana obiđem tu decu i zagrlim ih. Ja sam zaista pod velikim emocijama jer ovde sam sa svima njima. Jedan bunar smo već izgradili i trenutno se nalazimo u tom mestu gde smo završili bunar. Juče je bilo otvaranje.

Decu je zatekla u preteškim životnim uslovima:

- Ova deca ovde su pešačila po nekoliko kilometara kako bi došli do vode koja nije za upotrebu, rečne prljave vode, ali evo sada imaju čistu vodu na raspolaganju, tu u selu na dohvat ruke i kao što vidite i deca su pod utiscima.

- Mi kada smo došli, oni su bili tužni i uplašeni, ali sada je već to druga priča. Ovaj dečak što sedi pored mene, on je bio jako povređen i u veoma lošem stanju, ali mi smo se pobrinuli za njega i ostalu decu koja su bila bolesna u ovom selu i on je sada dobro i evo poslaće jedan osmeh za sve dobre ljude.

Opisala je način na koji deca u ovom mestu žive:

- Deca nemaju ništa, oni jedu pirinač samo za praznike, jednom ili dva puta godišnje. To je zaista, zaista strašna slika. Hrane se ovim prirodnim plodovima koje mogu da nađu ovde. Mislim da bi svi ljudi koji su nezahvalni i nezadovoljni svojim životom trebalo da dođu ovde i da vide ovu sliku. Mislim da će se njihovo razmišljanje promeniti za sto posto.

Potom se slikala ispred grupa nasmejanih mališana i poslala poruku svim ljudima koji su nezadovoljni onim što imaju:

- Ja ću vam sada pokazati ovu divnu decu i mnogo dece iza mene. Veliki pozdrav za našu Srbiju. Mi se zaista trudimo ovih dana da prenesemo jednu lepu sliku i da pokažemo da je naša zemlja zemlja velikih ljudi. Mislim da ćemo uspeti u tome i da ćemo probuditi svest u ljudima da nije bitna boja kože, ko je koje pripadnosti i nacionalnosti, jer ova deca ovde su živela bez vode, a voda je izvor života.

