OGLASILA SE MAJKA KOJA JE TUKLA UČITELJICU Slikali su se, gurnula mi je dete jer je ušlo u kadar! OVO JE NJENA VERZIJA INCIDENTA

Dva napada u istom danu na prosvetne radnike u Beogradu upalile su alarm u srpskom društvu. Nakon što je majka učenika u OŠ "Jovan Dučić" pretukla nastavnicu, dogodio se incident u OŠ "Sveti Sava" kada su roditelji jedne devojčice fizički napali učiteljicu posle rekreativne nastave.

U ekskluzivnoj izjavi za Kurir televiziju Snežana Lučić, majka koja je napača učiteljicu, otkriva šta se dogodilo tokom jučerašnjeg dana.

- Uradila sam nešto što nije trebalo, ja apsolutno priznajem svoju krivicu. Počupala sam učiteljicu jer sam bila izazvana njenim ponašanjem i revoltirana, reagovala sam srcem, a ne mozgom. To nije opravdanje, da se razumemo, ali pretpostavljam da bi mnogi u mojoj situaciji reagovali isto, a ne daj Bože nikom da se nađe u mojoj situaciji - započinje svoju verziju Snežana Lučić i opisuje sa čim se sve borila za život svoje ćerke.

01:55 OGLASILA SE MAJKA KOJA JE TUKLA UČITELJICU: Reagovala sam srcem, gurnula mi je dete jer joj je ušlo i kadar! NE TRAŽIM SAŽALJENJE

- Moje dete 5 godina boluje od jako teške bolesti, sad je, hvala Bogu, sve pod kontrolom. Nije izlečena, ali smo joj se borili za život u najgore moguće vreme, korone, zatvaranja granica i svega ostalog. Da me ne shvatite pogrešno, ne tražim sažaljenje niti bilo šta, želim da javnost i roditelji koji me već osuđuju, razvlače i razapinju na sve strane, kao nasilnika i vandala, čuju zbog čega je do toga došlo, pa se nadam da će me kao roditelja onda i razumeti.

Opisala je i šta se dogodilo na rekreativnoj nastavi što je kod nje i supruga izazvalo bes.

- Učiteljica je na rekreativnoj nastavi gurnula moje dete. U tom trenutku naša učiteljica je bila odsutna do sobe da pogleda drugo dete koje je boleo stomak. To se sve desilo u par minuta, jako me boli što se svaljuje krivica na našu učiteljicu. Pa ne može da se podeli na 30 delića, da bude pored svakog deteta. Druga učiteljica je gurnula moje dete zato što je ušlo u kadar dok je ona snimala svoju decu. Mogla je preko nje da snimi ili da kaže malecka, ljubavi, dete, majmune, ne znam kako god, možeš li malo se pomeriš. A ne da je gurneš, da dete pada na svoju drugaricu, jer da nije bilo drugarice, pala bi na zemlju. Zabolelo je to kad je gurnula po leđima, pritom bio je preveliki strah da ne povredi leđa, jer ona pet godina s njim živi i čuva ih.

