NISU MOGLI DA IMAJU DECU, A ONDA SU POSETILI TUMANE! Iguman: Čuda u manastiru se događaju zbog OVA DVA SVETITELJA!

Oko milion ljudi godišnje prođe kroz manastir Tumane. Među njima su i ljudi iz regiona i celog sveta. U nedelju, 16. juna u ovom manastiru biće održano presvlačenje moštiju Svetog Zosima

U emisiju Puls Srbije uključio se igumana manastira Tumane, Arhimandit Dimitrije.

- Čuda koja se dešavaju u manastiru, to nije vezano kako da kažem fizički za svetinju kao objekat, već za svetitelje koji u toj svetinji počivaju. To su Sveti Zosim i Sveti Jakov koji su svojim životom i svojim svetim moštima osveštali tu drevnu svetinju Moravske Srbije. Dakle, zahvaljujući njihovom svetom životu i blagodati Božje koja se sa njih sliva, mnogi veerni narodi je u manastiru Tumane kao blagoslov i tu traje punih šest vekova.

Kaže da se prekosutra u nedelju na dan presvlačenje moštiju Svetog Zosima očekuje oko 30.000 ljudi, ali da to nikada nije izvesno:

- Pa to se nikad do kraja ne zna, ali bude oko 30.000 ljudi. Do sada imamo najavljenih oko 130 autobusa za koje znamo. Zaista bude lepo i svečano i blagosloveno. Crkva ima jedan prelep izraz i kaže da je toržestveno toga dana. Bude velika gužva, ali sve bude u miru, spokoju i kako valja i trebuje i kako je milom Bogu pristupačno. Zaista se oseti radost i svi prime veliki blagoslov Božji.

Aleksandar i Sanja, bračni par iz Niša, dugo nisu mogli da dobiju decu. Tvrde da im je poklonjenje moštima Svetog Jakova i Svetog Zosima pomoglo da se ostvare kao roditelji:

- Dobili smo porod pre dve gpodine. Pre tri i po godine, ne znam baš tačno bile su Mošti Svetog Jakova i Zosima u Nišu u Svetonikolskoj crkvi. Mi smo bili na poklonjenju njima i tad je svetšenik čitao molitvu za bezdetne roditelje. Osećaj je zaista bio neverovatan. Kada smo posetili manastir Tumane nakon tri ili četiri nedelje ostali smo u drugom stanju.

Manastir Tumane nadaleko je poznat po svojim čudima.

- Događa se Isceljenje teških oboljenja, tumora, metastaza, svega onoga što je nemoguće za doktore. Posle molitve ljudi opet odu na pregled i na skeneru se pokaže da je sve čisto - kaže otac Teofil.

- Prvi put pomogli su mi molitvama svojim, kada sam se obratila svojom molitvama za zaposlenje sina Miloša, koji je lekar. Drugi put, došla sam da zahvalim za njegovo zaposlenje, a onda i za ćerku koja je na dan Svetog Zosima počela da radi. da ćerka diplomira kao lekar, i ona je počela da radi na dan Svetog Zosima, 21. avgusta.

U manastiru Tumane događaju se čuda onima koji se nadaju, onima koji traže pomoć, i onima koji u njih duboko veruju.

